Ünlü Çikolata Markasından Beklenmedik Karar: Üretim Durduruldu, Artık Raflarda Olmayacak

Toblerone’un sahibi olan gıda devi Mondelez International, 360 gramlık bitter barların artık İngiltere’de satışta olmayacağını resmen açıkladı. Şirket, bu adımın "değişen tüketici alışkanlıkları" ve "büyüyen pazar dinamikleri" doğrultusunda atıldığını belirtti.

Mondelez’in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve işimizin büyümesini desteklerken değişen zevklere uyum sağlamasını garantilemek için ürün yelpazemizi sürekli olarak uyarlıyoruz ve bunun sonucunda Toblerone Dark (360g) barlarımızı İngiltere'de durdurma yönünde zor bir karar aldık" dedi.