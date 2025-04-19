Ünlü Çikolata Markasından Beklenmedik Karar: Üretim Durduruldu, Artık Raflarda Olmayacak
Ünlü çikolata markası Toblerone’dan çikolata severleri üzecek karar. 60 yıllık bitter çikolatanın üretimi sona erdi, artık raflarda olmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü çikolata markası Toblerone, tam 60 yıldır piyasada olan bitter çikolata versiyonunun üretimini durdurma kararı aldı. Bu sürpriz gelişme, özellikle bitter seven hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Toblerone’un sahibi olan gıda devi Mondelez International, 360 gramlık bitter barların artık İngiltere’de satışta olmayacağını resmen açıkladı. Şirket, bu adımın "değişen tüketici alışkanlıkları" ve "büyüyen pazar dinamikleri" doğrultusunda atıldığını belirtti.
Mondelez’in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve işimizin büyümesini desteklerken değişen zevklere uyum sağlamasını garantilemek için ürün yelpazemizi sürekli olarak uyarlıyoruz ve bunun sonucunda Toblerone Dark (360g) barlarımızı İngiltere'de durdurma yönünde zor bir karar aldık" dedi.
Marka, kararın bazı sadık müşteriler için üzücü olabileceğinin farkında olduklarını da ekleyerek, yine de Toblerone markasına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
İlk kez 1908’de üretilen Toblerone’un bitter versiyonu, yüzde 50 kakao içeriğiyle 1969 yılında raflarda yerini almıştı.