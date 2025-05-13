Ünlü Çay Markası İflas Etti! Şubeleri Teker Teker Kapanacak
Almanya'da ekonomik kriz çay sektörünü de vurdu. Arko, Hussel ve Eilles markaları iflas başvurusunda bulundu, 300'e yakın şubesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da ekonomik daralmanın etkileri giderek daha fazla hissedilirken, bir iflas haberi de çay ve şekerleme sektöründen geldi. Almanların yanı sıra Türkiye'deki gurbetçilerin de yakından tanıdığı dev markalar Arko, Hussel ve Eilles için iflas süreci resmen başladı.
300'E YAKIN ŞUBE KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Deutsche Confiserie Holding çatısı altında faaliyet gösteren bu üç marka adına Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusu yapıldığı açıklandı. Başvuru sonrası, yaklaşık 300 şubenin geleceği belirsizliğe sürüklenirken, binlerce çalışanın da işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
4 YILDA İKİNCİ BÜYÜK İFLAS DALGASI
İflas başvurusuyla birlikte şirketlerin yönetimine mahkeme tarafından iflas yöneticileri atandı. Bu gelişme, söz konusu şirketler için son dört yıl içinde yaşanan ikinci büyük iflas süreci oldu. İlk darbe, 2021 yılında pandemi döneminde yaşanmıştı.
ÇALIŞANLARIN MAAŞI DEVLET DESTEĞİYLE ÖDENECEK
Almanya genelinde şekerleme, kahve ve çay sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Arko, Hussel ve Eilles markalarının toplamda yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Şirket çalışanlarının maaşlarının ise iflas süreci boyunca üç ay süreyle iflas yardımı kapsamında ödeneceği aktarıldı.
Ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha fazla sektörü etkilediği Almanya’da, bu iflas haberi çay severler için de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Markaların raflardan tamamen kalkması bekleniyor.