Ünlü Çay Markası İflas Etti! Şubeleri Teker Teker Kapanacak

ÇALIŞANLARIN MAAŞI DEVLET DESTEĞİYLE ÖDENECEK

Almanya genelinde şekerleme, kahve ve çay sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Arko, Hussel ve Eilles markalarının toplamda yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Şirket çalışanlarının maaşlarının ise iflas süreci boyunca üç ay süreyle iflas yardımı kapsamında ödeneceği aktarıldı.

Ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha fazla sektörü etkilediği Almanya’da, bu iflas haberi çay severler için de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Markaların raflardan tamamen kalkması bekleniyor.