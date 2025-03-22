Ünlü Çamaşır Deterjanı Markasında Büyük Skandal! Hepsi Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor

16 BİNDEN FAZLA ÜRÜN GERİ ÇAĞIRILDI

Yetkililer, özellikle Pseudomonas oleovorans da dahil olmak üzere bazı bakterilerin, ciltteki açık yaralardan ya da göz yoluyla vücuda girerek tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. 16.000’den fazla ürün için geri çağırma kararı alınırken, tüketicilere söz konusu deterjanları derhal kullanmayı bırakmaları ve ellerindeki ürünleri imha etmeleri tavsiye edildi.

Geri çağrılan deterjanların parti kodlarının S24364, S24365 ve S24366 olduğu bildirildi. Bu kodlar, ürün şişelerinin üst kısmında, kapağa yakın bölümde yer alıyor. Ürünü satın alan kişilere, ürünün tam ücretinin iade edileceği duyuruldu.