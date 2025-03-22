Ünlü Çamaşır Deterjanı Markasında Büyük Skandal! Hepsi Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor
ABD’de yaygın olarak kullanılan ünlü çamaşır deterjanı markası, tehlikeli bakteri içeriği nedeniyle marketlerden tek tek toplatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de yaygın olarak kullanılan bir çamaşır deterjanı, tehlikeli bakteri içeriği nedeniyle raflardan toplatıldı. ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu, Woolite markasına ait bazı deterjanlarda, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilecek Pseudomonas türü bakterilere rastlandığını açıkladı.
16 BİNDEN FAZLA ÜRÜN GERİ ÇAĞIRILDI
Yetkililer, özellikle Pseudomonas oleovorans da dahil olmak üzere bazı bakterilerin, ciltteki açık yaralardan ya da göz yoluyla vücuda girerek tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. 16.000’den fazla ürün için geri çağırma kararı alınırken, tüketicilere söz konusu deterjanları derhal kullanmayı bırakmaları ve ellerindeki ürünleri imha etmeleri tavsiye edildi.
Geri çağrılan deterjanların parti kodlarının S24364, S24365 ve S24366 olduğu bildirildi. Bu kodlar, ürün şişelerinin üst kısmında, kapağa yakın bölümde yer alıyor. Ürünü satın alan kişilere, ürünün tam ücretinin iade edileceği duyuruldu.
BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Komisyon, kemoterapi gören hastalar, diyabet ya da HIV ile yaşayanlar, solunum cihazı veya kateter kullananlar, ciddi yanıkları olanlar ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan bireylerin, bu bakteriye maruz kalmaları halinde ağır sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda uyardı.
Yetkililer, bu ürünle doğrudan temas veya deterjanla yıkanmış giysiler aracılığıyla da bakterilere maruz kalınabileceğini ifade etti. Olası belirtiler arasında ciltte döküntü ve kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve ağrı, kulak akıntısı, öksürük, göğüs tıkanıklığı, ateş, eklem ağrısı ve yoğun yorgunluk yer alıyor.