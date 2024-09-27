Ünlü Banka Şubelerini Tek Tek Kapatıyor: Müşteriler Şokta
Milyonlarca müşterisi bulunan ünlü bankadan şok eden karar geldi. Banka devi 230 şubesini birden kapatmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çok sayıda müşterisi bulunan ve binlerce çalışanı olan dev bankadan herkesi şaşırtacak karar geldi. Köklü banka, 230 şubesini kapatma kararı aldı. Şube ağını yeniden yapılandırmak için kolları sıvayan banka, 2027 yılına kadar işten çıkarma yapılmayacağını duyurdu.
Almanya'da milyonlarca müşterisi bulunan Postbank, 2026 yılına kadar toplam 230 şubeyi kapatmayı planlıyor. Ancak kapatılacak şubelerin tam listesi henüz açıklanmadı. "Handelsblatt" gazetesi, 103 şubenin kesin kapatılacağını ve bu bilgiyi Postbank'tan doğruladığını duyurdu.
BAZI ŞEHİRLERDEN TAMAMEN ÇEKİLECEK
Berlin ve Brandenburg bölgelerinde, Postbank'ın 55 şubesinin büyük bir kısmının kapatılması hedefleniyor. Hamburg’da mevcut 25 şubeden 9'unun kapanacağı, Düsseldorf’ta ise 6 şubeden 3’ünün kapatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Postbank’ın bazı şehirlerden tamamen çekilme niyetinde olduğu da belirtildi.
2027'YE KADAR İŞTEN ÇIKARMAYACAK
Şirket, 2027 yılına kadar işten çıkarma yapılmayacağını duyurdu. Kapatılan şubeler nedeniyle müşterilerin bazı bölgelerde uzun mesafeler kat etmek zorunda kalacakları öngörülüyor. Postbank’ın bu şube küçültme hedefi, son toplu iş sözleşmesinde belirlenmişti ve şirket, en az 320 şubeyi açık tutma taahhüdünde bulundu.
Kapatma süreciyle birlikte yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam azalması bekleniyor; ancak bu azaltmalar, sosyal açıdan sorumlu yöntemlerle, diğer alanlarda görevlendirme, kısmi emeklilik veya kıdem tazminatı gibi seçeneklerle gerçekleştirilecek.