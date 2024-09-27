Ünlü Banka Şubelerini Tek Tek Kapatıyor: Müşteriler Şokta

BAZI ŞEHİRLERDEN TAMAMEN ÇEKİLECEK

Berlin ve Brandenburg bölgelerinde, Postbank'ın 55 şubesinin büyük bir kısmının kapatılması hedefleniyor. Hamburg’da mevcut 25 şubeden 9'unun kapanacağı, Düsseldorf’ta ise 6 şubeden 3’ünün kapatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Postbank’ın bazı şehirlerden tamamen çekilme niyetinde olduğu da belirtildi.