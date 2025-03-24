Ünlü Banka Devinden Beklenmedik Karar! 95 Şubesini Birden Kapatıyor
Ünlü banka devi Santander, dijitalleşmenin de etkisiyle İngiltere’deki 95 şubesini kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte yaklaşık 750 çalışan işsizler kervanına katılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya merkezli finans devi Santander, İngiltere’de faaliyet gösteren 444 şubesinden 95’ini kapatma kararı aldığını duyurdu. Bankanın bu hamlesi, dijital bankacılığa geçiş sürecinin hızla devam ettiğini ve geleneksel bankacılık anlayışının geride kaldığını bir kez daha ortaya koydu.
YÜZLERCE ÇALIŞAN RİSK ALTINDA
Santander yetkilileri, kapatılacak şubeler nedeniyle yaklaşık 750 çalışanın işsiz kalabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu kararın kolay alınmadığı ancak uzun vadeli hedefler doğrultusunda gerekli görüldüğü ifade edildi. Banka sözcüsü, "Müşterilerimiz artık bankacılık işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu durum şube ağımızı yeniden yapılandırmayı zorunlu kıldı" dedi.
95 ŞUBESİ KAPANIYOR
95 şubesini kapatma kararının ardından Santander’in İngiltere genelinde 349 şubesi hizmet vermeye devam edecek. Bu şubelerin 290’ı ise tam kapsamlı hizmet sunmaya devam edecek.
Santander’in bu kararı, Avrupa’daki genel trendin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Dijital bankacılık yatırımlarına hız veren birçok finans kuruluşu, müşterilerin değişen alışkanlıklarına uyum sağlamak adına fiziki şube sayısını azaltma yoluna gidiyor. Artık pek çok işlem, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı aracılığıyla şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor.