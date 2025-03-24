Ünlü Banka Devinden Beklenmedik Karar! 95 Şubesini Birden Kapatıyor

95 ŞUBESİ KAPANIYOR

95 şubesini kapatma kararının ardından Santander’in İngiltere genelinde 349 şubesi hizmet vermeye devam edecek. Bu şubelerin 290’ı ise tam kapsamlı hizmet sunmaya devam edecek.

Santander’in bu kararı, Avrupa’daki genel trendin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Dijital bankacılık yatırımlarına hız veren birçok finans kuruluşu, müşterilerin değişen alışkanlıklarına uyum sağlamak adına fiziki şube sayısını azaltma yoluna gidiyor. Artık pek çok işlem, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı aracılığıyla şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor.