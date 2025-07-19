Üniversite Öğrencilerinin Yurt Krizi Bitiyor! Bakanlık Düğmeye Bastı: Ev Tipi Devlet Konutları Geliyor

ÖĞRENCİ SİTELERİ KURULACAK

Birden fazla öğrenci konutunun aynı bölgede yer aldığı alanlar ise "öğrenci sitesi" olarak adlandırılacak. Bu siteler, öğrencilerin hem birlikte yaşam kurmasını hem de sosyal etkileşimlerini artırmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek.

YENİ KONUTLARI BAKANLIK İŞLETECEK

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre, söz konusu konutlar doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilecek. Bu sayede öğrencilerin barınma sürecinde güvenli, uygun maliyetli ve nitelikli hizmet almaları sağlanacak.



