Üniversite Öğrencilerinin Yurt Krizi Bitiyor! Bakanlık Düğmeye Bastı: Ev Tipi Devlet Konutları Geliyor
Devlet, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm olacak yeni bir modeli hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülkiyetinde bulunan konutları öğrencilere tahsis ederek ev ortamında barınma imkanı sunacak. Yeni sistemle, klasik yurt anlayışının ötesine geçilerek sosyal alanları da içeren öğrenci siteleri oluşturulacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyacına yeni bir çözüm geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendi mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan konut niteliğindeki taşınmazları üniversitelilere tahsis ederek "öğrenci konutu" modelini hayata geçirecek. Böylece öğrenciler klasik yurtlardan farklı olarak, ev konforunda yaşam alanlarına kavuşacak.
EV TİPİ DEVLET KONUTLARI GELİYOR
Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişiklikle birlikte, devlet artık öğrencilere sadece yurt değil, aynı zamanda ev tipi barınma imkanı da sunabilecek. Bakanlık, bu kapsamda sahip olduğu konutları öğrencilere tahsis ederek bu alanları birer öğrenci konutuna dönüştürecek.
Yeni modelde, öğrencilerin daha bireysel ve ev sıcaklığında bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Bu konutlarda ortak kullanım alanları, dinlenme ve sosyal faaliyetler için özel alanlar da bulunacak. Ev tipi düzen sayesinde öğrencilerin sosyal hayata daha entegre, bağımsız ve rahat bir yaşam sürebileceği belirtiliyor.
ÖĞRENCİ SİTELERİ KURULACAK
Birden fazla öğrenci konutunun aynı bölgede yer aldığı alanlar ise "öğrenci sitesi" olarak adlandırılacak. Bu siteler, öğrencilerin hem birlikte yaşam kurmasını hem de sosyal etkileşimlerini artırmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek.
YENİ KONUTLARI BAKANLIK İŞLETECEK
Yönetmeliğe eklenen maddeye göre, söz konusu konutlar doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilecek. Bu sayede öğrencilerin barınma sürecinde güvenli, uygun maliyetli ve nitelikli hizmet almaları sağlanacak.