Üniversite Diploması Gerektirmeyen Geleceğin ‘Yeni Yaka’ Meslekleri Belli Oldu: Kazancı Asgari Ücreti Solladı

İnsan kaynakları ve personel yönetimi alanında hizmet veren Kolay İK, iş dünyasında hızla değişen dinamikleri ve yeni nesil çalışan beklentilerini değerlendirerek 2025 yılı için İK trendlerini açıkladı.

Bu raporda, uzun yıllardır bilinen mavi yaka ve beyaz yaka kavramlarının yanına yeni bir kategori daha eklendi: Yeni Yaka Meslekler. Bu meslek grubu, üniversite diploması zorunluluğu olmadan iş sahibi olmayı mümkün kılan, teknik bilgi ve beceriye dayalı iş alanlarını kapsıyor.