Üniversite Diploması Gerektirmeyen Geleceğin ‘Yeni Yaka’ Meslekleri Belli Oldu: Kazancı Asgari Ücreti Solladı
Son dönemde iş dünyasında giderek daha fazla öne çıkan ve "Yeni Yaka" olarak adlandırılan meslekler, üniversite diploması olmadan da kariyer fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsan kaynakları ve personel yönetimi alanında hizmet veren Kolay İK, iş dünyasında hızla değişen dinamikleri ve yeni nesil çalışan beklentilerini değerlendirerek 2025 yılı için İK trendlerini açıkladı.
Bu raporda, uzun yıllardır bilinen mavi yaka ve beyaz yaka kavramlarının yanına yeni bir kategori daha eklendi: Yeni Yaka Meslekler. Bu meslek grubu, üniversite diploması zorunluluğu olmadan iş sahibi olmayı mümkün kılan, teknik bilgi ve beceriye dayalı iş alanlarını kapsıyor.
YENİ YAKA MESLEKLER VE GELECEĞİN İŞ FIRSATLARI
Açıklanan verilere göre, zanaat ve teknik bilgiye dayalı meslekler yeniden değer kazanırken, dijital dönüşümle birlikte Yeni Yaka Meslekler de giderek daha cazip hale geliyor.
Yeni Yaka meslekleri, özellikle teknoloji dünyasında belirli teknik becerilere sahip olmayı gerektirse de, geleneksel bir üniversite diplomasına ihtiyaç duymuyor. İşte bu kategoriye giren bazı meslekler:
YENİ YAKA MESLEKLER HANGİLERİ?
Bulut Bilişim Uzmanı
Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımcısı
Yazılım ve Uygulama Geliştirici
Veri Tabanı Yöneticisi
Siber Güvenlik Analisti
KAZANCI ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE
Bu meslekler, çoğunlukla sertifika programları, online eğitimler ve uygulamalı tecrübelerle edinilebilen beceriler gerektiriyor. Özellikle teknoloji alanında hızla büyüyen iş kolları arasında yer alan bu meslekler, yetkinlik kazanan kişiler için yüksek maaşlı ve sürdürülebilir kariyer fırsatları sunuyor. Yeni yaka mesleklerin aylık getirilerinin ise genellikle asgari ücretin üstünde olduğu biliniyor.