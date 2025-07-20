Üniversite Adaylarının Tercihi Sil Baştan Değişecek! En Yüksek Maaşlı Meslek Belli Oldu: Öyle Bir Getirisi Var ki...
Üniversite tercih döneminde gençlerin kararlarını şekillendiren unsurlar arasında yalnızca ilgi alanları değil, gelecekte sağlayacakları maddi kazanç da önemli bir yer tutuyor. Boğaziçi Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği geniş kapsamlı araştırma, Türkiye’de en yüksek maaş potansiyeline sahip meslek gruplarını ve bu alanlardaki ortalama gelirleri ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin zirvesinde noterlik yer aldı: Noterlik mesleği, aylık ortalama 456 bin liralık net geliriyle Türkiye'de en çok kazandıran meslek olarak öne çıktı. Yüksek kazanç sağlayan diğer meslekler arasında ise pilotluk ve yazılım mühendisliği gibi teknik uzmanlık gerektiren alanlar dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER VE GETİRİLERİ
Türkiye’de en çok kazandıran meslekler ve ortalama aylık gelirleri şöyle sıralandı:
Noterlik: Aylık ortalama 456 bin lira
Pilotluk: Aylık ortalama 350 bin lira
Yazılım mühendisliği: Aylık ortalama 348 bin lira
Sigorta uzmanlığı: Aylık ortalama 270 bin lira
Avukatlık: Aylık ortalama 264 bin lira
Eczacılık: Aylık ortalama 242 bin lira
Doktorluk: Aylık ortalama 228 bin lira
Mali müşavirlik: Aylık ortalama 216 bin lira
Petrol mühendisliği: Aylık ortalama 204 bin lira
Yönetim danışmanlığı: Aylık ortalama 192 bin lira