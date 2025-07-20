Üniversite Adaylarının Tercihi Sil Baştan Değişecek! En Yüksek Maaşlı Meslek Belli Oldu: Öyle Bir Getirisi Var ki...

Listenin zirvesinde noterlik yer aldı: Noterlik mesleği, aylık ortalama 456 bin liralık net geliriyle Türkiye'de en çok kazandıran meslek olarak öne çıktı. Yüksek kazanç sağlayan diğer meslekler arasında ise pilotluk ve yazılım mühendisliği gibi teknik uzmanlık gerektiren alanlar dikkat çekti.