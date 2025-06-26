Uluslararası Siber Güvenlik Dünyası Alarma Geçti: Gmail Hesabı Olanlar Dikkat!

SAHTE KİMLİK VE SAHTE GÜVEN KILIFI

CitizenLab tarafından aktarılan vakaya göre, saldırganlar kendilerini ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak tanıtıp hedef kişilere e-posta yoluyla ulaşarak sahte çevrim içi toplantı davetiyeleri gönderdi. Gönderilen e-postalar, dört sahte "@state.gov" adresini kopyaya ekleyerek güven algısı oluşturdu.

Kurbandan, sözde güvenli bağlantı kurmak amacıyla "MS DoS Misafir Kiracı" adlı sisteme erişim sağlaması istendi. Bunun için bir uygulama şifresi oluşturması gereken mağdur, farkında olmadan bu şifreyi hackerla paylaşarak Gmail hesabına tam erişim izni vermiş oldu.