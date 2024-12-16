Uludağ'da Ücretler Belli Oldu: Kıyafet Kiralama ve Kayak Dersi Ne Kadar?

"Skipass'lar günlük olarak bin 500 civarında açıklama yapmışlar. Sanırım onlar yüzde 60 civarında bir artış yapmışlar ama bu anlamda bizim gönlümüz çok rahat değil. Gönül isterdi biraz daha ekonomik şartlarda tutsalardı. Ama tabi ki biz bu şartları geride çekebiliriz, yeter ki insanlarımız kar yağsın dolu dolu tatile gelsin. Derslerimiz saatlik oluyor. Ders ücretleri 3 bin lira. 2 kişi ve üzeri olunca fiyat düşüyor. Ama 2 saatte kayak öğretiyoruz. Burada kayak öğrenirseniz, 10 yıl sonra geldiğinizde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hep söyleriz biz hızlı eğitim veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz. Avrupa'da ise bizim 2 saatte verdiğimiz dersi 8 saatte veriyor” ifadelerini kullandı.