Ülkeye Giriş Çıkışlarda Artık Zorunlu: 2025'te Geçerli Olacak

2025'TE GEÇERLİ OLACAK

Alman hükümeti, bu kararın temel nedeni olarak artan düzensiz göçü gösteriyor. Almanya, bu önlemlerle "güvenli, düzenli ve yasal giriş" sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da destek verdiği bu karar, 15 Mart 2025'e kadar geçerli olacak.