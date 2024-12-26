Ülkeye Giriş Çıkışlarda Artık Zorunlu: 2025'te Geçerli Olacak
Artan iltica başvuruları nedeniyle Almanya'ya giriş çıkışlar değişti. Sınır kontrollerini önemli ölçüde sıklaştıran Almanya, bu ülkelerden gelenleri hızlandırılmış prosedür uygulayarak sınır dışı edeceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya, son dönemde artan iltica başvuruları nedeniyle sınır kontrollerini önemli ölçüde sıklaştırdı. Bu karar, ülkeye gitmek isteyen birçok kişiyi doğrudan etkileyecek. Özellikle Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarının yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg sınırlarında da daha sıkı kontroller yapılacak.
2025'TE GEÇERLİ OLACAK
Alman hükümeti, bu kararın temel nedeni olarak artan düzensiz göçü gösteriyor. Almanya, bu önlemlerle "güvenli, düzenli ve yasal giriş" sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da destek verdiği bu karar, 15 Mart 2025'e kadar geçerli olacak.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Bu yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle Avrupa birliği üyesi ülkeler tarafından güvenli ülkeler listesine alınan ''Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'' gibi ülkelerden gelenler hızlandırılmış prosedür uygulanarak sınır dışı edilecek.