Ülker Holding'de Yıllar Sonra Bir İlk! Görevi Bırakıyor

Mete Buyurgan, pladis’in büyümesine katkı sağlamak için yeni bir yolculuğa çıktığını belirtti ve "Ülker’de görev yaptığım süre boyunca sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal, inovatif ve teknolojik adımlara öncülük etmek benim için mutluluk vesilesi oldu. Hem sektör hem de toplum için örnek teşkil edecek projelerle finansal performansımızı güçlendirirken toplumsal faydamızı artırdık" ifadelerini kullandı.

PLADİS'İN KÜRESEL FAALİYETLERİ

2016 yılında Yıldız Holding'e bağlı olarak kurulan pladis, 11 ülkede 27 fabrikasında 16.000 kişilik bir ekiple üretim yapmaktadır. McVitie’s, Ülker ve Godiva gibi dünyaca ünlü markalarla, 110'dan fazla ülkede tüketicileriyle buluşuyor.