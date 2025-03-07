Ülker Holding'de Yıllar Sonra Bir İlk! Görevi Bırakıyor
Ülker’de son 5 yıldır CEO olarak görev yapan Mete Buyurgan, Yıldız Holding'in uluslararası şirketi pladis'e atanarak, 6 Nisan'dan itibaren CEO’luk görevini Özgür Kölükfakı'ya devredecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu başkanı olarak atanan Mete Buyurgan, 6 Nisan 2025’te Ülker CEO’luk görevini Özgür Kölükfakı'ya bırakacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Buyurgan, 2013 yılında Yıldız Holding'e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katıldı ve 2016’da pladis Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi. Şubat 2020'den bu yana ise Ülker CEO'su olarak görevini sürdürüyordu.
ÖZGÜR KÖLÜKFAKI'NIN YENİ GÖREVİ
Mete Buyurgan, 6 Nisan’a kadar CEO olarak görevine devam edecek. Bu tarihten sonra Ülker CEO'luğu görevini Özgür Kölükfakı devralacak. Buyurgan, bu değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada, "Ülker’de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis’te yeni görevimde, ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
Mete Buyurgan, pladis’in büyümesine katkı sağlamak için yeni bir yolculuğa çıktığını belirtti ve "Ülker’de görev yaptığım süre boyunca sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal, inovatif ve teknolojik adımlara öncülük etmek benim için mutluluk vesilesi oldu. Hem sektör hem de toplum için örnek teşkil edecek projelerle finansal performansımızı güçlendirirken toplumsal faydamızı artırdık" ifadelerini kullandı.
PLADİS'İN KÜRESEL FAALİYETLERİ
2016 yılında Yıldız Holding'e bağlı olarak kurulan pladis, 11 ülkede 27 fabrikasında 16.000 kişilik bir ekiple üretim yapmaktadır. McVitie’s, Ülker ve Godiva gibi dünyaca ünlü markalarla, 110'dan fazla ülkede tüketicileriyle buluşuyor.