'Ülke dev bir Bodrum'a dönüştü deniyordu: Bodrum'da lahmacun fiyatları şoke etti

Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılmaya başlandı. Lahmacun fiyatlarının ekonomiye paralel olarak artması ile "Ülke dev bir Bodrum'a dönüştü" esprileri yapılmaya başlanmıştı.