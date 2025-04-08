Ulaşması 8 Saat Sürüyor, Değeri Altını Solluyor! Şişesi Tam 57 Bin TL'ye Satılıyor
Artvin'in yüksek dağlarından toplanan Elvish markalı "Peri Balı", dünyanın en lüks mağazalarından Harrods’ta 150 gramı 57 bin TL’ye satılıyor. Sadece 100 şişe üretilen bu özel bal, nadir arı türlerinden ve zorlu coğrafyadan elde ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artvin’in Arhavi ilçesinde dağların zirvesinden toplanan özel üretim bir bal, dünyanın en prestijli mağazalarından Harrods’ta raflardaki yerini aldı. Elvish markasıyla satışa sunulan ve 'Peri Balı' olarak bilinen bu eşsiz ürün, yalnızca 150 gramlık şişelerde ve 1.500 dolar (yaklaşık 57 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
SADECE 100 ŞİŞE ÜRETİLDİ
Bu yıl yalnızca 20 kilogram üretilebilen Peri Balı, sınırlı sayıda sadece 100 şişe satışa sunuldu. Şu ana kadar 69 şişe alıcı buldu. Balın tanıtımı ve satışı özel bir internet sitesi üzerinden yapılıyor.
BULMAK İÇİN ORMANDA 8 SAAT YÜRÜYORLAR
Bal, yalnızca Kafkas bal arısı (Apis Mellifera Caucasia) adı verilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür tarafından üretiliyor. Bölgeye özgü bu arı türü, balın nadirliğini ve değerini artırıyor. Ürüne ulaşmak da en az üretimi kadar zahmetli. Dağlık ve sık ormanlık bir bölgede yer alan bal kaynağına ulaşmak için yaklaşık 8 saatlik zorlu bir yürüyüş gerekiyor. Hasat ekipleri bu süre zarfında geceyi dağda kamp yaparak geçiriyor.
Elvish Balı, bazı kaynaklarda mağara balı olarak da anılsa da, 1000 metre derinliğindeki bir mağaradan çıkarıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Gerçekte, bal 1800 metre yükseklikteki bir dağ bölgesinden toplanıyor.
17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR ŞİFA BOMBASI
Balın kökeni yüzyıllar öncesine, 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Doğu Karadeniz'de yaşamış antik Laz aşiretlerinin bu balı hastalıklara karşı doğal bir tedavi olarak kullandıkları, bağışıklığı güçlendirdiği ve afrodizyak etkisi olduğuna inandıkları biliniyor. Aç karnına bir çay kaşığı tüketilmesi tavsiye edilen bal, bölge halkının uzun ömürlü ve dirençli olmasına katkı sağladığına inanılan geleneksel bir besin olarak dikkat çekiyor.
TANITIM YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
Elvish’in tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:
"Zorlu doğa koşullarına rağmen bu topraklarda yaşayan Laz halkı, güçlü kalabilmek için doğanın sunduğu en saf kaynağa yöneldi. Yanıt basitti: Yüksek rakımlı, ulaşılması güç bir bölgeden gelen bir kaşık bal. Ama bu basit cevap, yıllarca süren deneyimle ve zorlu yolculuklarla anlam kazandı.”