Ulaşması 8 Saat Sürüyor, Değeri Altını Solluyor! Şişesi Tam 57 Bin TL'ye Satılıyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde dağların zirvesinden toplanan özel üretim bir bal, dünyanın en prestijli mağazalarından Harrods’ta raflardaki yerini aldı. Elvish markasıyla satışa sunulan ve 'Peri Balı' olarak bilinen bu eşsiz ürün, yalnızca 150 gramlık şişelerde ve 1.500 dolar (yaklaşık 57 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

SADECE 100 ŞİŞE ÜRETİLDİ

Bu yıl yalnızca 20 kilogram üretilebilen Peri Balı, sınırlı sayıda sadece 100 şişe satışa sunuldu. Şu ana kadar 69 şişe alıcı buldu. Balın tanıtımı ve satışı özel bir internet sitesi üzerinden yapılıyor.