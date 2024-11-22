Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak

Ulaşımda yeni dönem resmen başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı tercih edenlere ücretsiz internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Otobüs İnternet
Son Güncelleme:
Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak - Resim: 1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma deneyimini daha keyifli hale getirmek için önemli bir adım attı. Artık şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.

1 3
Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak - Resim: 2

250, 200, 280 ve 700 numaralı otobüs hatları ile tüm tramvaylarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Bu sayede Kocaelililer, yolculukları boyunca kesintisiz internetin keyfini çıkarabilecekler. Vatandaşlar, işlerini halletmek sosyal medyada gezinmek veya dizi izlemek için artık otobüs veya tramvay yolculuklarını değerlendirebilirler.

2 3
Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak - Resim: 3

"Ulaşımpark Wi-Fi" ağına bağlanarak, akıllı telefonlarla veya tabletlerle kolayca internete erişilebilecek. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısının tadını çıkarabilecekler.

3 3