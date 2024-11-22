Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak
Ulaşımda yeni dönem resmen başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı tercih edenlere ücretsiz internet hizmeti sunacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma deneyimini daha keyifli hale getirmek için önemli bir adım attı. Artık şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.
250, 200, 280 ve 700 numaralı otobüs hatları ile tüm tramvaylarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Bu sayede Kocaelililer, yolculukları boyunca kesintisiz internetin keyfini çıkarabilecekler. Vatandaşlar, işlerini halletmek sosyal medyada gezinmek veya dizi izlemek için artık otobüs veya tramvay yolculuklarını değerlendirebilirler.
"Ulaşımpark Wi-Fi" ağına bağlanarak, akıllı telefonlarla veya tabletlerle kolayca internete erişilebilecek. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısının tadını çıkarabilecekler.