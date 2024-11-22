Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Olacak

250, 200, 280 ve 700 numaralı otobüs hatları ile tüm tramvaylarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Bu sayede Kocaelililer, yolculukları boyunca kesintisiz internetin keyfini çıkarabilecekler. Vatandaşlar, işlerini halletmek sosyal medyada gezinmek veya dizi izlemek için artık otobüs veya tramvay yolculuklarını değerlendirebilirler.