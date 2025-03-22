Ulaşımda Son Dakika Kararı! 1 Hafta Boyunca Bu Seferlerin Hepsi Durdurulacak

HAFTA İÇİ DAHA YOĞUN ETKİLENECEK

Yetkililer, grevden özellikle hafta içi seferlerinin daha fazla etkileneceğini belirterek, mevcut personel kapasitesine bağlı olarak sınırlı sayıda trenin hizmet vereceğini aktardı. Yolculara, seyahatlerinden en az 24 saat önce SNCB’nin internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

ULUSLARARASI SEFERLER ŞİMDİLİK ETKİLENMEYECEK

Ülke içindeki tren hatlarında ciddi aksamalar öngörülürken, uluslararası tren bağlantılarında şu an için bir sorun beklenmediği bildirildi. Ancak yetkililer, bu güzergahlarda da gelişmelerin yakından takip edilmesini öneriyor.