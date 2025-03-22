Ulaşımda Son Dakika Kararı! 1 Hafta Boyunca Bu Seferlerin Hepsi Durdurulacak
Belçika’da demiryolu çalışanları 23-30 Mart tarihleri arasında greve gidiyor. Hükümetin 250 milyon Euro’luk kesinti planına tepki gösteren demiryolu çalışanlarının 1 haftalık grev kararıyla tren seferleri sekteye uğrayacak.
Kaynak: DHA
Belçika'da demiryolu ulaşımı 1 haftalığına sekteye uğrayacak. Ülkenin ulusal demiryolu şirketi SNCB, Bağımsız Sendika üyelerinin 23-30 Mart tarihleri arasında greve gitme kararı aldığını duyurdu. Grev boyunca ülke genelindeki tren seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşanması bekleniyor.
HAFTA İÇİ DAHA YOĞUN ETKİLENECEK
Yetkililer, grevden özellikle hafta içi seferlerinin daha fazla etkileneceğini belirterek, mevcut personel kapasitesine bağlı olarak sınırlı sayıda trenin hizmet vereceğini aktardı. Yolculara, seyahatlerinden en az 24 saat önce SNCB’nin internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.
ULUSLARARASI SEFERLER ŞİMDİLİK ETKİLENMEYECEK
Ülke içindeki tren hatlarında ciddi aksamalar öngörülürken, uluslararası tren bağlantılarında şu an için bir sorun beklenmediği bildirildi. Ancak yetkililer, bu güzergahlarda da gelişmelerin yakından takip edilmesini öneriyor.
250 MİLYON EURO'LUK TASARRUF PLANI TEPKİ ÇEKTİ
Grev kararının temelinde, Belçika hükümetinin 2029 yılına kadar demiryolu sektöründe yapmayı planladığı 250 milyon Euro’luk bütçe kesintisi yatıyor. Bu kapsamda makinistlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi, mevcut personel statülerinin değiştirilmesi ve sözleşmeli çalışan modeline geçilmesi hedefleniyor.