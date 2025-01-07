Ulaşımda Flaş Karar: Toplu Taşıma Artık Onlara da Bedava Oldu

Son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Gassal" dizisinin ardından, gassallara yönelik dikkat çekici bir adım Sorgun Belediyesi'nden geldi. Belediye, ilçede cenaze hizmetlerinde görev yapan gassallar için 2 gün süreli toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu özel kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, gassalların toplum için üstlendiği kritik görevlere dikkat çekti. Başkan Ekinci, "Gassallarımız, özverili çalışmalarıyla toplumumuzda önemli bir yer tutuyor. Bu kampanya ile hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı ve günlük yaşamayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Dayanışmayı artırmayı bu adım, toplumumuza değer katacak bir şekilde oluşturacak" ifadesini kullandı.