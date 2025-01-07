Ulaşımda Flaş Karar: Toplu Taşıma Artık Onlara da Bedava Oldu
Gassal dizisinin gündeme gelmesinin ardından, gassallara özel yeni bir ulaşım kampanyası başladı. Sorgun Belediyesi, cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallara, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Gassal" dizisinin ardından, gassallara yönelik dikkat çekici bir adım Sorgun Belediyesi'nden geldi. Belediye, ilçede cenaze hizmetlerinde görev yapan gassallar için 2 gün süreli toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu özel kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, gassalların toplum için üstlendiği kritik görevlere dikkat çekti. Başkan Ekinci, "Gassallarımız, özverili çalışmalarıyla toplumumuzda önemli bir yer tutuyor. Bu kampanya ile hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı ve günlük yaşamayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Dayanışmayı artırmayı bu adım, toplumumuza değer katacak bir şekilde oluşturacak" ifadesini kullandı.
2 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Sorgun Belediyesi, kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Paylaşımda "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassal olan vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı sadece ‘Gassal’ olan vatandaşlarımıza özel" denildi.
Kampanya, yalnızca cenaze hizmetlerinde görev alan gassallara değil, Sorgun’daki tüm gassallara yönelik olarak uygulamaya kondu. Belediye, bu uygulama ile gassalların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onların bu önemli toplum hizmetindeki emeklerine teşekkür etmeyi amaçlıyor.
Bu kampanya, Sorgun’da yaşayan gassallar tarafından ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar da belediyenin gösterdiği bu duyarlı yaklaşımı takdirle karşıladı. Belediye, gassalların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği bu özel uygulamanın, sosyal dayanışmayı güçlendireceğine inanıyor.