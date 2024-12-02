Ulaşımda Flaş Karar: Bütün Kartlar İptal Edilecek
Toplu taşımada yeni dönem için start verildi. Ulaşımda kullanılan tüm kartlar iptal edilecek yerine tüm Türkiye'de geçerli Türkiye Kart uygulaması gelecek.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin 81 ilinde kullanılan farklı toplu taşıma kartlarının yerini alacak olan Türkiye Kart, Rize’de düzenlenen törenle resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar, farklı şehirlere seyahat ederken birden fazla kart taşımak zorunda kalmayacak.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart projesinin amacını şöyle açıkladı:
“Farklı şehirlerde farklı toplu taşıma kartları kullanmak hem vatandaşlar için hem de ekonomi için büyük bir yük oluşturuyordu. Türkiye Kart ile tek bir kartla tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarını kullanabileceğiz. Bu sayede hem cebimizde yer açacağız hem de çevreye duyarlı bir adım atmış olacağız.
TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK
Nereye giderseniz gidin, gittiğinizde yeni bir kart almak zorundasınız. Misafirliğimiz bitip geri döndüğümüzde bu kartları unutuyoruz ve bu kartlar içindeki paralarla birlikte çöpe gidiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir israf var. Rize’de başlayan Türkiye Kart uygulaması, ilerleyen dönemde tüm Türkiye’ye yayılacak. Böylece vatandaşlar, ülkenin her köşesinde tek bir kartla toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler." dedi.
TÜRKİYE KART NERELERDE KULLANILACAK?
Yeni ulaşım ödeme sistemi olan 'Türkiye Kart'; POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında da kullanılabilecek.
TÜRKİYE KART NASIL ALINIR?
Türkiye Kart’a sahip olmak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinden kartlarını temin edebilecekler. Kart, sadece toplu taşıma için değil, aynı zamanda belediye harçları, otopark ödemeleri ve diğer birçok ödeme işlemi için de kullanılabilecek.