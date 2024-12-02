Ulaşımda Flaş Karar: Bütün Kartlar İptal Edilecek

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart projesinin amacını şöyle açıkladı:

“Farklı şehirlerde farklı toplu taşıma kartları kullanmak hem vatandaşlar için hem de ekonomi için büyük bir yük oluşturuyordu. Türkiye Kart ile tek bir kartla tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarını kullanabileceğiz. Bu sayede hem cebimizde yer açacağız hem de çevreye duyarlı bir adım atmış olacağız.