Ulaşımda Flaş 60-65 Yaş Kararı: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaşımda yeni dönem 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen başlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaşımda yeni dönem 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlıyor. Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelik ile birlikte bu destek tutarları güncellendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklama ile, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyan özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine verilen aylık destek ödemelerinin önemli ölçüde arttırıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte, büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç sahiplerine aylık 6 bin 210 TL, diğer illerdeki araç sahiplerine ise 3 bin 726 TL destek ödemesi yapılacak. Bu artış, ücretsiz toplu taşıma hizmetini sunan araç sahiplerinin gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak ve hizmet kalitesinin artmasına destek olacak.
Yeni yönetmeliğe göre;
Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3 bin 375 TL olan ödeme 4 bin 658 TL'ye,
Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin TL olan destek ödemesi 6 bin 210 TL'ye,
Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 375 TL olan destek ödemesi 4 bin 658 TL'ye,
Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 700 TL olan destek ödemesi ise 3 bin 726 TL'ye yükseltildi."
KİMLER DESTEKTEN YARARLANACAK?
Destekten yararlananlar arasında engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler yer alıyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinde görevli olanlar da bu kapsamda ücretsiz veya indirimli olarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabiliyor.