Ulaşımda Bir Devir Bitti: Pazartesiden İtibaren Artık Böyle Ödenecek

ABONMAN KARTLAR TARİH OLDU

Burulaş tarafından yapılan açıklamada, dijital BursaKart sistemine geçiş süreci kapsamında abonman kartların tamamen kaldırıldığı belirtildi. Bu kararla birlikte öğrenciler ve diğer yolcular artık abonman indirimi olmadan, her biniş için belirlenen ücret üzerinden ödeme yapacak.

Mevcut abonman kartlarının ise süreleri sona erene kadar kullanılabileceği ifade edildi.

ZAMMIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Ulaşım şirketi Burulaş, toplu taşıma ücretlerindeki artışın gerekçesini de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, son 6 ayda personel giderlerinde %55, akaryakıt fiyatlarında ise %27 oranında artış yaşandığı, döviz kuru ve enflasyon gibi ekonomik baskıların da bu zammı kaçınılmaz kıldığı belirtildi.

Burulaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulaşımda kaliteyi sürdürebilmek için dijitalleşme sürecini başlatırken, ekonomik şartları da göz önünde bulundurduk. Hizmetin aksamaması adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."