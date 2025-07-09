Ulaşımda Bir Devir Bitti: Pazartesiden İtibaren Artık Böyle Ödenecek
Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine zam gelirken, abonman kart uygulamasına da son verildi. Dijital BursaKart sistemine geçilmesiyle birlikte artık yolcular her seyahat için ayrı ödeme yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’da toplu taşıma sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ulaşım firması Burulaş, hem bilet fiyatlarını güncelledi hem de abonman kart uygulamasını sona erdirdi. Yeni düzenleme pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi.
ULAŞIMDA BİR DEVİR BİTTİ
Yeni fiyat tarifesine göre tam bilet ücreti 26 TL’den 35 TL’ye, öğrenci bileti ise 6,5 TL’den 8,5 TL’ye yükseltildi. Güncellenen tarifeyle birlikte BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler şu şekilde belirlendi:
Tam Bilet Ücretleri
BursaRay (1 durak): 8,50 TL
BursaRay (6-11 durak): 26,50 TL
BursaRay (tam hat): 35 TL
Besleme hatları: 31 TL
Kısa hat otobüs: 33 TL
Uzun hat otobüs: 44 TL
Tramvay (T1, T2, T3): 27,50 TL
Özel ring hatları: 26,50 TL
Öğrenci Bilet Ücretleri
BursaRay (merkez hat): 8,75 TL
Besleme hatları: 7,75 TL
Kısa hat otobüs: 8,25 TL
Uzun hat otobüs: 11 TL
Tramvay (T1, T2, T3): 6,90 TL
Özel ring hatları: 6,50 TL
ABONMAN KARTLAR TARİH OLDU
Burulaş tarafından yapılan açıklamada, dijital BursaKart sistemine geçiş süreci kapsamında abonman kartların tamamen kaldırıldığı belirtildi. Bu kararla birlikte öğrenciler ve diğer yolcular artık abonman indirimi olmadan, her biniş için belirlenen ücret üzerinden ödeme yapacak.
Mevcut abonman kartlarının ise süreleri sona erene kadar kullanılabileceği ifade edildi.
ZAMMIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Ulaşım şirketi Burulaş, toplu taşıma ücretlerindeki artışın gerekçesini de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, son 6 ayda personel giderlerinde %55, akaryakıt fiyatlarında ise %27 oranında artış yaşandığı, döviz kuru ve enflasyon gibi ekonomik baskıların da bu zammı kaçınılmaz kıldığı belirtildi.
Burulaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ulaşımda kaliteyi sürdürebilmek için dijitalleşme sürecini başlatırken, ekonomik şartları da göz önünde bulundurduk. Hizmetin aksamaması adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."