Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu
Manisa ile İzmir arasında yolcu taşımacılığı yapan Manisa Seyahat, bilet fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesine gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan zamla birlikte, Manisa-İzmir hattında tek yön bilet ücreti 150 TL’ye yükselirken, gidiş-dönüş bileti ise 300 TL oldu.
YENİ TARİFE BELLİ OLDU
Firma, son olarak 7 Temmuz'da bir fiyat artışı yapmış ve Manisa-İzmir hattında tek yön bilet ücretini 125 TL olarak belirlemişti. Ancak, yeni zam kararıyla birlikte bilet fiyatları 25 TL daha artmış oldu.
Yeni fiyat tarifesi, otobüslerde yolcuların bilgisine sunulurken, zam kararının yakıt ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle alındığı belirtiliyor.