Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu

Manisa ile İzmir arasında yolcu taşımacılığı yapan Manisa Seyahat, bilet fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesine gitti.

Kaynak: Haber Merkezi

Zam Ulaşım Otobüs İzmir Manisa
Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu - Resim: 1

Yapılan zamla birlikte, Manisa-İzmir hattında tek yön bilet ücreti 150 TL’ye yükselirken, gidiş-dönüş bileti ise 300 TL oldu.

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Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu - Resim: 2

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Firma, son olarak 7 Temmuz'da bir fiyat artışı yapmış ve Manisa-İzmir hattında tek yön bilet ücretini 125 TL olarak belirlemişti. Ancak, yeni zam kararıyla birlikte bilet fiyatları 25 TL daha artmış oldu.

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Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu - Resim: 3

Yeni fiyat tarifesi, otobüslerde yolcuların bilgisine sunulurken, zam kararının yakıt ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle alındığı belirtiliyor.

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