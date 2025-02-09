Ulaşıma Bir Zam Daha! Yeni Tarife Belli Oldu

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Firma, son olarak 7 Temmuz'da bir fiyat artışı yapmış ve Manisa-İzmir hattında tek yön bilet ücretini 125 TL olarak belirlemişti. Ancak, yeni zam kararıyla birlikte bilet fiyatları 25 TL daha artmış oldu.