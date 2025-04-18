Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık
ABD'li ulaşım devi Uber, Türkiye’nin önde gelen teslimat platformlarından Trendyol Go’yu satın almak için kolları sıvadı. İki dev marka arasında yürütülen gizli görüşmeler sızdı, anlaşma sağlanırsa Türkiye pazarında rekabet dengesi tamamen değişecek.
Kaynak: Bloomberg
ABD merkezli ulaşım devi Uber, Türkiye pazarındaki varlığını genişletmek adına dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre Uber, Trendyol’un yemek ve market teslimatı hizmeti Trendyol Go’yu satın almak için masaya oturdu. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı ve sürecin her an sona erebileceği belirtiliyor.
TRENDYOL GO, ALİBABA DESTEKLİ TRENDYOL GROUP’A AİT
Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Çinli e-ticaret devi Alibaba, Trendyol Group’un en büyük hissedarı konumunda. Uber’in bu hamlesi, şirketin dünya genelindeki teslimat ağını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
UBER KÜRESEL TESLİMATA ODAKLANDI
San Francisco merkezli Uber, yalnızca araç çağırma değil paket, yemek ve yük teslimatında da küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor. Şirket daha önce ABD’de Postmates ve Drizly gibi platformları bünyesine katmıştı. Ancak her satın alma başarılı sonuçlanmadı. Geçtiğimiz ay Tayvan merkezli Foodpanda’yı satın alma girişimi, rekabet kurumlarının onay vermemesi nedeniyle iptal edildi ve Uber’e yaklaşık 250 milyon dolara mal oldu.
TÜRKİYE'DE YASAL ENGELLEMELERLE KARŞILAŞMIŞTI
Uber, Türkiye pazarında geçmişte çeşitli yasal engellerle karşı karşıya kalmıştı. 2019 yılında verilen erişim engeli kararı sonrası faaliyetlerine ara veren şirket, 2021 itibarıyla sadece sarı taksilerle sınırlı olmak üzere yeniden hizmet vermeye başladı. Şimdi ise Uber, Trendyol Go hamlesiyle Türkiye pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.