Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık

UBER KÜRESEL TESLİMATA ODAKLANDI

San Francisco merkezli Uber, yalnızca araç çağırma değil paket, yemek ve yük teslimatında da küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor. Şirket daha önce ABD’de Postmates ve Drizly gibi platformları bünyesine katmıştı. Ancak her satın alma başarılı sonuçlanmadı. Geçtiğimiz ay Tayvan merkezli Foodpanda’yı satın alma girişimi, rekabet kurumlarının onay vermemesi nedeniyle iptal edildi ve Uber’e yaklaşık 250 milyon dolara mal oldu.