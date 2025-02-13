UKOME Duyurdu: Ulaşıma Yeni Zam Geldi! İşte Toplu Taşımada Zamlı Tarife Fiyatları
Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, vatandaşların bütçelerini zorlarken, son olarak toplu taşıma ücretlerine de zam geldi. UKOME, Şanlıurfa ve Aydın'da ulaşıma yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. İşte yeni fiyatlar...
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Şanlıurfa ve Aydın'da yaşayan vatandaşlar için kötü haber geldi. Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine önemli ölçüde zam yapıldı. Yetkililer, zam kararının temel nedeni olarak artan yakıt ve işletme maliyetlerini gösterdi. Özellikle son dönemde yaşanan küresel enerji krizi, toplu taşıma şirketlerinin maliyetlerini artırdı. Bu durum, kaçınılmaz olarak ulaşım ücretlerine yansıdı. Bu karar, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.
ULAŞIMA YÜZDE 25 ZAM GELDİ
UKOME toplantısında alınan kararla, şehir içi ulaşımda yeni fiyatlar belirlenirken, yolcular zamlı tarifeye geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 oranında zam geldi. Yeni tarifeye göre, tam bilet ücreti 17,5 TL'ye, öğrenci bileti ise 10 TL'ye yükseltildi.
Aydın'da da benzer bir durum yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, şoför odalarının talebi üzerine toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapma kararı aldı. Aydın Şoförler Odası ve UKOME’nin talebi doğrultusunda alınan kararla, taksi, minibüs ve servis ücretleri yeni tarifeye geçti. Bu zamla birlikte, taksi, minibüs ve servis ücretleri de önemli ölçüde arttı.