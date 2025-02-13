UKOME Duyurdu: Ulaşıma Yeni Zam Geldi! İşte Toplu Taşımada Zamlı Tarife Fiyatları

Şanlıurfa ve Aydın'da yaşayan vatandaşlar için kötü haber geldi. Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine önemli ölçüde zam yapıldı. Yetkililer, zam kararının temel nedeni olarak artan yakıt ve işletme maliyetlerini gösterdi. Özellikle son dönemde yaşanan küresel enerji krizi, toplu taşıma şirketlerinin maliyetlerini artırdı. Bu durum, kaçınılmaz olarak ulaşım ücretlerine yansıdı. Bu karar, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.