TÜVTÜRK’ten Flaş Karar: Araç Muayene Ücretine Dev Zam

BİN 821 LİRADAN 2 BİN 641 LİRAYA ÇIKACAK

Öngörülere göre, önümüzdeki iki ayda Yİ-ÜFE’nin ortalama yüzde 3 civarında artması bekleniyor. Bu durumda, 2024 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yaklaşık olarak yüzde 45 seviyesine ulaşacak. Eğer bu oran geçerli olursa, 2024’te bin 821 lira olan araç muayene ücreti, 2025 itibarıyla 2 bin 641 lira olacak.