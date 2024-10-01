TÜVTÜRK'te O İşlem Artık Tamamen Ücretsiz: Araç Muayenesinde Bayram Ettirecek Karar
TÜVTÜRK'e ait araç muayene istasyonlarında, milyonlarca araç sahibini bayram ettirecek karar geldi. TÜVTÜRK'te artık o işlemler için ücret alınmayacak.
Kaynak: İHA
Giresun'da yaşayan bir araç sahibi, TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonunda kredi kartıyla yaptığı ödemeden kesilen komisyon ücretini mahkemeye taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti, araç sahibini haklı bularak TÜVTÜRK'ün talep ettiği komisyonun iade edilmesine karar verdi. Bu karar, diğer araç sahipleri için emsal teşkil ediyor.
Mehmet Akif Korkmaz, aracının muayenesi sırasında kredi kartıyla yaptığı ödeme sırasında 88,71 TL tutarında bir komisyon ücreti talep edildiğini belirtip bu ücreti haksız buldu. Ödeme yapmadan muayeneyi tamamlayamayacağını anlayan Korkmaz, TÜVTÜRK'e itirazda bulundu, ancak bu itirazı sonuçsuz kaldı.
Bunun üzerine durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, yaptığı incelemenin ardından Korkmaz’ı haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün itirazını reddederek komisyon ücretinin iadesini hükme bağladı.
İTİRAZI KABUL EDİLDİ ÜCRETİN İADESİNE KARAR VERİLDİ
Kararın ardından konuşan Mehmet Akif Korkmaz, “Haziran ayında aracımın muayenesi için TÜVTÜRK'e gittim. Kredi kartı ile ödeme sırasında benden 88,71 TL komisyon ücreti talep edildi. Bu ücretin haksız olduğunu düşündüğüm için itiraz ettim ama ödemek zorunda kaldım. Sonrasında Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. İnceleme sonucunda firmanın itirazı kabul edilmedi ve ücretin iadesine karar verildi. Ancak henüz kartıma herhangi bir iade yapılmadı” şeklinde konuştu.
EK KOMİSYON ALINMASI YASAKLANDI
Mehmet Akif Korkmaz, TÜVTÜRK’e yaptığı itirazın yasal dayanaklarına dikkat çekerek, “5464 sayılı Kanun'un 17. maddesi gereği, üye işyerleri kart sahiplerinin mal ve hizmet bedellerini banka veya kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Aynı madde, üye işyerlerinin kart sahibinden ek komisyon talep etmesini yasaklıyor. Ben de bu yasal çerçeveye dayanarak şikayette bulundum” ifadelerini kullandı.
"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"
Korkmaz, TÜVTÜRK’ün savunmasında komisyon ücretinin yasal olduğunu iddia ettiğini ve bu ücretin bir ödeme kuruluşu tarafından alındığını savunduğunu belirtti. Korkmaz, “Firma, bu ücretin sözleşmelere dayandığını öne sürdü. Ancak biz araç sahiplerinin TÜVTÜRK ile bir sözleşmemiz yok. Araç sahipleri olarak bu firmaya gitmek ve muayene yaptırmak zorundayız. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk” diye ekledi.
Bu karar, araç sahipleri için önemli bir emsal oluşturuyor ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde haksız komisyon taleplerine karşı bir kılavuz sunuyor. Araç sahipleri, bu tür uygulamalara karşı haklarını savunma konusunda cesaret bulabilir.