TÜVTÜRK'te O İşlem Artık Tamamen Ücretsiz: Araç Muayenesinde Bayram Ettirecek Karar

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Korkmaz, TÜVTÜRK’ün savunmasında komisyon ücretinin yasal olduğunu iddia ettiğini ve bu ücretin bir ödeme kuruluşu tarafından alındığını savunduğunu belirtti. Korkmaz, “Firma, bu ücretin sözleşmelere dayandığını öne sürdü. Ancak biz araç sahiplerinin TÜVTÜRK ile bir sözleşmemiz yok. Araç sahipleri olarak bu firmaya gitmek ve muayene yaptırmak zorundayız. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk” diye ekledi.