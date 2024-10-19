TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu ile ilgili önemli değişiklik ile ilgili detayları açıkladı. Artık bu araçlara muayene yapılamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak - Resim: 1

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu almak için resmi internet sitesini kullanmaları gerektiğini duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte, TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz muayene hizmeti verilmeyecek.

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TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak - Resim: 2

Araç sahipleri, gezici istasyonlar aracılığıyla muayene randevusu alarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu uygulama, sürücülerin istedikleri gün ve saatte araçlarını muayeneye sokabilmelerini sağlarken, randevusuz gelen araçların muayeneden geçirilmeyeceği belirtildi.

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TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak - Resim: 3

EK TEST YAPILMAYACAK

Ayrıca, araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz gazı emisyon ölçümü belgesini ibraz ettiklerinde ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu değişiklikle, muayene sürecinde yaşanan sıkıntıların azaltılması hedefleniyor.

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