TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak
TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu ile ilgili önemli değişiklik ile ilgili detayları açıkladı. Artık bu araçlara muayene yapılamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu almak için resmi internet sitesini kullanmaları gerektiğini duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte, TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz muayene hizmeti verilmeyecek.
Araç sahipleri, gezici istasyonlar aracılığıyla muayene randevusu alarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu uygulama, sürücülerin istedikleri gün ve saatte araçlarını muayeneye sokabilmelerini sağlarken, randevusuz gelen araçların muayeneden geçirilmeyeceği belirtildi.
EK TEST YAPILMAYACAK
Ayrıca, araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz gazı emisyon ölçümü belgesini ibraz ettiklerinde ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu değişiklikle, muayene sürecinde yaşanan sıkıntıların azaltılması hedefleniyor.