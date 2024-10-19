TÜVTÜRK Duyurdu: Bu Araçlara Artık Muayene Yapılamayacak

EK TEST YAPILMAYACAK

Ayrıca, araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz gazı emisyon ölçümü belgesini ibraz ettiklerinde ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu değişiklikle, muayene sürecinde yaşanan sıkıntıların azaltılması hedefleniyor.