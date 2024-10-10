TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yıllardır Süren Uygulama Kaldırıldı: Artık O Belge Verilmeyecek

YENİ İSTASYON AÇILDI

TÜVTÜRK, İstanbul Yüzüncü Yıl Araç Muayene İstasyonu'nun hizmete girdiğini açıkladı. Bu yeni istasyon, 10 bin metrekarelik bir alanda, toplamda 6 muayene kanalıyla binek ve ağır vasıtalar için hizmet verecek. Ayrıca, araç sahipleri burada egzoz gazı emisyon ölçümü de yaptırabilecek.