TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yıllardır Süren Uygulama Kaldırıldı: Artık O Belge Verilmeyecek
TÜVTÜRK, araç muayenesinde önemli değişiklikleri duyurdu. Milyonlarca araç sahibine muayene sonunda yıllardır verilen o belge artık verilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme meydana geldi. TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerinde önemli değişiklikleri duyurdu. Resmi internet sayfası üzerinden alınan yeni kararların detayları belli oldu. Araç muayene süreci sonunda verilen o belge artık verilmeyecek.
YENİ İSTASYON AÇILDI
TÜVTÜRK, İstanbul Yüzüncü Yıl Araç Muayene İstasyonu'nun hizmete girdiğini açıkladı. Bu yeni istasyon, 10 bin metrekarelik bir alanda, toplamda 6 muayene kanalıyla binek ve ağır vasıtalar için hizmet verecek. Ayrıca, araç sahipleri burada egzoz gazı emisyon ölçümü de yaptırabilecek.
Ülke genelinde, İstanbul'dan Hakkari'ye kadar 7 bölgede ve 45 farklı şehirde bulunan TÜVTÜRK istasyonlarında elektrikli araçlar için toplam 50 şarj noktası kurulumu tamamlandı. Yeni açılan Yüzüncü Yıl İstasyonu'nda da elektrikli araçlar için şarj üniteleri yer alacak.
ARAÇ SAHİPLERİNE O BELGE VERİLMEYECEK
TÜVTÜRK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle, daha çevreci bir hizmet sunmak amacıyla muayene raporlarını dijital ortama taşıdı. Araç muayene süreci sonunda verilen raporlar artık araç sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla iletilecek.
Ayrıca, bu raporlara e-Devlet uygulamasındaki "Araçlarım" sekmesinden ulaşmak mümkün olacak. Araç sahiplerinin muayene sırasında kilometre bilgilerini not ettirmeleri gerektiği de hatırlatıldı.