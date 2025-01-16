TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
TÜVTÜRK milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Türkiye'de araç muayene işlemlerinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK, istasyonlarında "Görüntü ve ses kaydı almak yasaktır" yazılı tabelalar yerleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki araç sayısının 30 milyonu aştığı 2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. TÜVTÜRK, uzun süredir muayene işlemleri sırasında sürücülerden alınan ücretlerle ilgili şikayetlerin odağında yer alıyordu. En sık gündeme gelen konu ise banka ve kredi kartı ödemelerinde kesinti yapıldığı iddialarıydı.
YENİ TABELALAR ASILDI
Trabzon ve Giresun'da açılan davalar sonucunda yerel mahkemeler, TÜVTÜRK'ün kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon kesmesini "yasa dışı" olarak nitelendirmiş ve kesintilerin faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetmişti. Ancak muayene istasyonlarında asılan yeni tabelalar, komisyon iddialarını tekrar gündeme taşıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ
TÜVTÜRK'ün istasyonlarına yerleştirilen tabelalarda, "İstasyon sınırları içinde herhangi bir kayıt cihazıyla görüntü ve ses kaydı almak, yayınlamak ve paylaşmak izne tabidir" ifadeleri yer aldı. Bu durum, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Birçok kullanıcı, bu yasağın komisyon iddialarını belgelemeyi zorlaştırmak için getirildiğini öne sürdü.
TÜVTÜRK’TEN KOMİSYON AÇIKLAMASI
TÜVTÜRK, daha önce yaptığı açıklamalarda banka ve kredi kartı ödemelerinde komisyon alındığı iddialarını yalanlamıştı. Şirket, şu ifadelere yer vermişti:
"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir firma aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak, araç muayene ücreti haricinde ek bir ücret alınmamaktadır. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."