TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak

YENİ TABELALAR ASILDI

Trabzon ve Giresun'da açılan davalar sonucunda yerel mahkemeler, TÜVTÜRK'ün kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon kesmesini "yasa dışı" olarak nitelendirmiş ve kesintilerin faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetmişti. Ancak muayene istasyonlarında asılan yeni tabelalar, komisyon iddialarını tekrar gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

TÜVTÜRK'ün istasyonlarına yerleştirilen tabelalarda, "İstasyon sınırları içinde herhangi bir kayıt cihazıyla görüntü ve ses kaydı almak, yayınlamak ve paylaşmak izne tabidir" ifadeleri yer aldı. Bu durum, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Birçok kullanıcı, bu yasağın komisyon iddialarını belgelemeyi zorlaştırmak için getirildiğini öne sürdü.