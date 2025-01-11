TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bir Devir Kapandı: Araç Sahipleri İçin Yeni Karar

BU BELGE ZORUNLU OLDU

İhaleye katılmak isteyen araştırmacılar, son 5 yıl içinde araç muayene sektöründe faaliyet gösteren veya alt işletici olarak faaliyet göstermesi ve bu süre içinde en az 1 milyon aracı muayenesini gerçekleştirdiğini kanıtlayan belgeleri sunması zorunlu oldu.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDEKİ ZAMLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Özelleştirme süreciyle birlikte yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine yapılan zamlar da sürücülerin tepkisine neden oldu. TÜVTÜRK, 2025 yılı için araç muayene ücretlerini %43,93 oranında artırdı.