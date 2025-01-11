TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bir Devir Kapandı: Araç Sahipleri İçin Yeni Karar
Türkiye'de milyonlarca aracın zorunlu muayene için uğrak noktası olan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları için yeni dönem başlıyor. Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesinin özelleştirilmesi amacıyla iki bölge halinde ihaleler düzenleniyor. Başvuruları kısa bir süre önce sona eren ihaleye ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesinin özelleştirilmesi amacıyla iki bölge halinde ihalelerle düzenleniyor. Başvuruları kısa bir süre önce sona eren ihaleye ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.
20 YILLIK İMTİYAZ HAKKI VERİLECEK
ÖİB tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonları 20 yıl süreyle ayrı tutulacak. İhaleler, ilgili kanun çerçevesi imtiyaz hakkının anlaşılması sağlanarak gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi bölge başına 750 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 15 milyon olarak açıklandı. Son teklif verme tarihi 10 Ocak tarihinde sona erdi. İhale süreci, kapalı zarfla teklif alma, satış satışları ve açık artırma prosedürüyle yürütüldü.
BU BELGE ZORUNLU OLDU
İhaleye katılmak isteyen araştırmacılar, son 5 yıl içinde araç muayene sektöründe faaliyet gösteren veya alt işletici olarak faaliyet göstermesi ve bu süre içinde en az 1 milyon aracı muayenesini gerçekleştirdiğini kanıtlayan belgeleri sunması zorunlu oldu.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDEKİ ZAMLAR TEPKİ ÇEKİYOR
Özelleştirme süreciyle birlikte yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine yapılan zamlar da sürücülerin tepkisine neden oldu. TÜVTÜRK, 2025 yılı için araç muayene ücretlerini %43,93 oranında artırdı.
Yeni fiyat politikasına göre, otomobil, minibüs, kamyonet ve römorklar için muayene ücreti 1.821 TL'den 2.620 TL'ye yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin ücretinin ise 3.543,60 TL olduğu belirlendi.
HİZMET BEDELİ DE TARTIŞMA KONUSU
TÜVTÜRK'ün, kredi ve banka kartı ödemelerinde hizmet sağlayıcı firma tarafından kayıtlı ek bir hizmet bedeli talep edilmesi de şekiller arasında tepkilere yol açtı. Araç sahipleri, hem yüksek muayene ücretlerine hem de bu ek maliyete karşı çıkarken, kurumsal durumu gözden geçirmede izlemede bulunuyor.