TürkTraktör'ten Bomba Hamle! Piyasada Dengeler Değişecek
TürkTraktör ve Brisa, tarım verimliliğini artırmak amacıyla iş birliğini güçlendirerek, Lassa AGRI1 serisi lastiklerinin New Holland T5 Electro Command traktörlerinde kullanılacağını duyurdu. Bu iş birliği, çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım deneyimi sunmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TürkTraktör, tarım sektöründeki liderliğini sürdürürken, Brisa ile yaptığı yeni anlaşma ile Lassa AGRI1 serisi lastiklerini New Holland T5 Electro Command traktörlerinde kullanacak. Dayanıklı ve yüksek performanslı AGRI1 lastikleri, çiftçilere zorlu tarım koşullarında maksimum verimlilik sunmayı amaçlıyor.
AGRI1 LASTİKLERİYLE DAHA AZ MALİYET, DAHA YÜKSEK VERİM
Lassa AGRI1 lastikleri, hem ıslak hem de kuru tarım koşullarında üstün performans gösteriyor. Özel sırt tasarımı ve yüksek çekiş gücüyle dikkat çeken bu lastikler, uzun ömürlü kullanım ve toprak sıkıştırmasını en aza indirerek, mahsul verimliliğini koruyor. Çiftçilere maliyetlerini düşürme ve verimliliklerini artırma imkânı sunuluyor.
YAKIT TASARRUFU VE UZUN SÜRELİ KULLANIM İMKANI
Brisa tarafından geliştirilen AGRI1 lastikleri, düşük ısınma seviyesi ve aşınmaya karşı yüksek dirençleriyle uzun süreli kullanım sağlarken, yakıt tasarrufu da sunuyor. Yüksek diş derinliği ve özel kauçuk karışımı sayesinde bu lastikler, özellikle zorlu tarım alanlarında üstün performans sergileyerek traktör kullanıcılarının verimliliğini artırmayı hedefliyor.
TÜRKÇE TARIM SEKTÖRÜNE YENİ ÇÖZÜMLER
TürkTraktör ve Brisa yetkilileri, iş birliğinin çiftçilere daha dayanıklı ve verimli çözümler sunacağını vurgularken, AGRI1 serisinin geniş ebat seçenekleriyle Türkiye’deki farklı çiftçi ihtiyaçlarına hitap edeceğini belirttiler. Bu gelişme, Türk tarım sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.