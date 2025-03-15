TürkTraktör'ten Bomba Hamle! Piyasada Dengeler Değişecek

YAKIT TASARRUFU VE UZUN SÜRELİ KULLANIM İMKANI

Brisa tarafından geliştirilen AGRI1 lastikleri, düşük ısınma seviyesi ve aşınmaya karşı yüksek dirençleriyle uzun süreli kullanım sağlarken, yakıt tasarrufu da sunuyor. Yüksek diş derinliği ve özel kauçuk karışımı sayesinde bu lastikler, özellikle zorlu tarım alanlarında üstün performans sergileyerek traktör kullanıcılarının verimliliğini artırmayı hedefliyor.

TÜRKÇE TARIM SEKTÖRÜNE YENİ ÇÖZÜMLER

TürkTraktör ve Brisa yetkilileri, iş birliğinin çiftçilere daha dayanıklı ve verimli çözümler sunacağını vurgularken, AGRI1 serisinin geniş ebat seçenekleriyle Türkiye’deki farklı çiftçi ihtiyaçlarına hitap edeceğini belirttiler. Bu gelişme, Türk tarım sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.