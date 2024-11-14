Türklerin Bu Ülkelere Girmesi Neredeyse İmkansız: Nedenleri Ortaya Çıktı

VİZELERİ REDDETMELERİNİN NEDENLERİ NELER?

Düzenli bir gelirin olmaması ve seyahat masraflarını karşılayacak yeterli bütçeye sahip olmamak, vize başvurularının reddedilmesinin en önemli nedenlerinden biri.

Türkiye'nin göç veren bir ülke olarak görülmesi ve ekonomik dalgalanmalar, Türk vatandaşlarının vize almasını zorlaştırıyor.

önceki seyahat deneyimlerinin olmaması veya kısa süreli seyahatler yapılmış olması, vize memurlarının başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğine dair şüphe duymasına neden oluyor.

Özellikle Avrupa ülkeleri, Türkiye'ye coğrafi olarak yakın olması nedeniyle göçmen akınına uğrama riskini daha fazla değerlendiriyor.