Türklerin Bu Ülkelere Girmesi Neredeyse İmkansız: Nedenleri Ortaya Çıktı
Türk vatandaşlarının yurt dışı hayalleri, vize engelleri nedeniyle zorlaşıyor. Başvuru sahiplerinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen bu 8 ülke Türklere vize vermiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat etme hayalleri, vize engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle ekonomik durumu yüksek ve göçmenlik politikaları sıkı olan ülkeler, Türk vatandaşlarına vize verme konusunda oldukça temkinli davranıyor. Peki Türkler için vize almanın en zor olduğu ülkeler hangileri?
Norveç, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD, Kanada, Finlandiya, İsveç ve Avustralya gibi ülkeler, Türk vatandaşlarının vize başvurularını sıklıkla reddediyor. Bu ülkelerin ortak özelliği, yüksek yaşam standartları ve sıkı göçmenlik politikaları. Başvuru sahiplerinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen vize reddi alması, birçok kişiyi şaşırtıyor.
VİZELERİ REDDETMELERİNİN NEDENLERİ NELER?
Düzenli bir gelirin olmaması ve seyahat masraflarını karşılayacak yeterli bütçeye sahip olmamak, vize başvurularının reddedilmesinin en önemli nedenlerinden biri.
Türkiye'nin göç veren bir ülke olarak görülmesi ve ekonomik dalgalanmalar, Türk vatandaşlarının vize almasını zorlaştırıyor.
önceki seyahat deneyimlerinin olmaması veya kısa süreli seyahatler yapılmış olması, vize memurlarının başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğine dair şüphe duymasına neden oluyor.
Özellikle Avrupa ülkeleri, Türkiye'ye coğrafi olarak yakın olması nedeniyle göçmen akınına uğrama riskini daha fazla değerlendiriyor.
Türkiye’nin, İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya ile güçlü ekonomik ve diplomatik bağlarının olmaması, vize başvurularının reddedilme olasılığını artıran sebep.
Seyahat amacının net bir şekilde belirtilmemesi ve ikna edici bir seyahat planı sunamamak, vize başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.
Vize memurları, başvuru sahibinin ülkesine geri dönmek yerine ülkede kalmak isteyeceği endişesi taşıyabiliyor.