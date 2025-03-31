Türkler Konutta Yurt Dışına Göz Dikti: En Çok Ev Aldıkları 2 Ülke Belli Oldu! Rekor Getirisi Var
Türk yatırımcıların yurt dışında hangi ülkelerden en çok konut aldıkları ortaya çıktı. Konut yatırımında Türklerin rotası yurt dışına kaydı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk yatırımcılar, 2023 yılında yurt dışı gayrimenkul alımı için 2,5 milyar dolar harcayarak en çok Yunanistan ve Dubai’yi tercih etti. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, bu eğilimin başlıca sebeplerinden birinin altın vize (golden visa) programı olduğunu belirtti.
250 BİN AVRI YATIRIMLA VİZESİZ GİRİŞ İMKANI
Tekçe’ye göre Yunanistan, 250 bin avro yatırım karşılığında Schengen bölgesine vizesiz giriş imkanı sunduğu için öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’de ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların artması, yatırımcıları daha istikrarlı kira getirisi sunan ülkelere yönlendiriyor.
ALTIN VİZE DÖNEMİ BAŞLADI
Son yıllarda yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımlarının hızla arttığını vurgulayan Tekçe, İspanya ve Portekiz’in altın vize programlarını kapatmasıyla Macaristan’ın da 250 bin avro karşılığında yeni bir program başlattığını ifade etti.