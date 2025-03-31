Türkler Konutta Yurt Dışına Göz Dikti: En Çok Ev Aldıkları 2 Ülke Belli Oldu! Rekor Getirisi Var

Türk yatırımcılar, 2023 yılında yurt dışı gayrimenkul alımı için 2,5 milyar dolar harcayarak en çok Yunanistan ve Dubai’yi tercih etti. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, bu eğilimin başlıca sebeplerinden birinin altın vize (golden visa) programı olduğunu belirtti.