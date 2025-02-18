Türkler Gözünü Oraya Dikti! Avrupa’nın Vizesiz Ülkeleri Belli Oldu

TÜRKLER AKIN AKIN GİDİYOR

Belgrad Turizm Örgütü Halkla İlişkiler Sorumlusu Jelena Stankovic, Türk turistlerin ülkeye olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü turistik bağlantılar sayesinde bu ilginin daha da artabileceğini düşünüyoruz" dedi. 2024 yılı itibarıyla, yaklaşık 200 bin Türk turist, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ı ziyaret etti. Novi Sad, Niş ve Kraljevo şehirleri de Türk turistler tarafından sıklıkla tercih edilen diğer destinasyonlar arasında yer aldı. Sırbistan, son dönemde gezginlerin gözdesi haline geldi.