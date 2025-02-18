Türkler Gözünü Oraya Dikti! Avrupa’nın Vizesiz Ülkeleri Belli Oldu
Türklerin Balkanlar’a olan ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Hem tatil hem de eğitim için cazip bir seçenek haline gelen Sırbistan ve Bosna-Hersek, vizesiz olmalarıyla da Türk turistlerin dikkatini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’ya vize almakta zorlanan Türkler, Balkanlar’a yönelmeye başladı. Bu ülkeler arasında ise Sırbistan, en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu. Türkler tarafından her yıl artan ilgiyle, Sırbistan, Türk turistlerin turizme katkı sağladığı en önemli ülke konumuna geldi.
VİZE SORUNU BALKANLAR’DA PATLAMA YARATTI
Türklerin vize sıkıntısı nedeniyle rotayı Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’a çevirmesiyle, Sırbistan, Avrupa’da en çok ziyaret edilen ülke oldu. Ayrıca, turistik açıdan önemli bir patlama yaşanırken, Sırbistan’ın yaşam maliyetlerinin düşük olması da Türk turistlerin tercih sebeplerinden biri haline geldi.
TÜRKLER AKIN AKIN GİDİYOR
Belgrad Turizm Örgütü Halkla İlişkiler Sorumlusu Jelena Stankovic, Türk turistlerin ülkeye olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü turistik bağlantılar sayesinde bu ilginin daha da artabileceğini düşünüyoruz" dedi. 2024 yılı itibarıyla, yaklaşık 200 bin Türk turist, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ı ziyaret etti. Novi Sad, Niş ve Kraljevo şehirleri de Türk turistler tarafından sıklıkla tercih edilen diğer destinasyonlar arasında yer aldı. Sırbistan, son dönemde gezginlerin gözdesi haline geldi.
HEM TATİL HEM EĞİTİM ROTASI HALİNE GELDİ
Sırbistan’dan sonra, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, Türk turistler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülke oldu. Saraybosna Kantonu Turizm Derneği Tanıtım Uzmanı Damir Muminagic, yıl boyunca her mevsimde turistlerin Saraybosna’yı ziyaret ettiğini ve Türk pazarının Bosna-Hersek için büyük önem taşıdığını belirtti. Geçen yıl turizmde yüzde 20 oranında bir artış yaşandığını kaydeden Muminagic, Türk öğrencilerin de eğitim amacıyla Bosna-Hersek’i tercih etmeye başladığını vurguladı.