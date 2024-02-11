Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu

Nesine, Trendyol ve Hepsiburada, gelirinin tamamını internetten elde eden en büyük 100 şirket arasında ilk 3’ü paylaştı.

İnternet alışveriş Şirket Trendyol
Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu - Resim: 1
Türkiye’den gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden en büyük şirketler belli oldu.
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Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu - Resim: 2

Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'deki en büyük 100 şirketi açıkladı.

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Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu - Resim: 3

İlk 10 sırada Nesine, Trendyol ve Hepsiburada gibi şirketler yer alıyor.

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Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu - Resim: 4

İlk 10’un sıralaması şöyle:

1- Nesine 75 milyar TL

2- Trendyol 75 milyar TL

3- Hepsiburada 40-45 milyar TL

4- Getir 40-45 milyar TL

5- Yemeksepeti 40-45 milyar TL

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Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu - Resim: 5

6- Bilyoner 40-45 milyar TL

7- Google Türkiye 40-45 milyar TL

8- Peak Games 10-15 milyar TL

9- VavaCars 10-15 milyar TL

10- Misli.com 10-15 milyar TL

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