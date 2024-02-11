Türkiye’nin zirvesinde onlar var: Ülkenin en zengin ilk 10 internet şirketi belli oldu
Nesine, Trendyol ve Hepsiburada, gelirinin tamamını internetten elde eden en büyük 100 şirket arasında ilk 3’ü paylaştı.
Türkiye’den gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden en büyük şirketler belli oldu.
Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'deki en büyük 100 şirketi açıkladı.
İlk 10 sırada Nesine, Trendyol ve Hepsiburada gibi şirketler yer alıyor.
İlk 10’un sıralaması şöyle:
1- Nesine 75 milyar TL
2- Trendyol 75 milyar TL
3- Hepsiburada 40-45 milyar TL
4- Getir 40-45 milyar TL
5- Yemeksepeti 40-45 milyar TL
6- Bilyoner 40-45 milyar TL
7- Google Türkiye 40-45 milyar TL
8- Peak Games 10-15 milyar TL
9- VavaCars 10-15 milyar TL
10- Misli.com 10-15 milyar TL