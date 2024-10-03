Türkiye'nin Dev Yemek Fabrikası İflas Bayrağını Çekti
Türkiye genelinde yaşanan ekonomik zorluklar işletmeleri derinden etkiliyor. Son olarak Konya'nın en büyük yemek fabrikası konkordato ilan etti. Mahkeme, işletmeye borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için 1 yıl süre tanıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de birçok sektörde finansal sıkıntılara yol açtı. Nakit akışının durma noktasına gelmesiyle birçok işletme borçlarını ödeyemez hale gelirken, zincirleme etkilerle konkordato ve iflas başvuruları arttı. Bu süreçten etkilenen firmalardan biri de Konya’da faaliyet gösteren büyük bir yemek fabrikası oldu.
Günde yaklaşık 6 bin kişilik yemek üretimi yapan ve 100'e yakın çalışanı bulunan Azra Catering, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın başvurusunu değerlendirerek konkordato talebine 1 yıl süre verdi.
Mahkeme, Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusunu kabul ederek, şirketin borçlarını yeniden yapılandırması için 1 yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmesine hükmetti. Ayrıca, geçici konkordato komiseri Ahmet Bulca'nın, konkordato süreci boyunca görevine devam edeceği duyuruldu.