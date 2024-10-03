Türkiye'nin Dev Yemek Fabrikası İflas Bayrağını Çekti

Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de birçok sektörde finansal sıkıntılara yol açtı. Nakit akışının durma noktasına gelmesiyle birçok işletme borçlarını ödeyemez hale gelirken, zincirleme etkilerle konkordato ve iflas başvuruları arttı. Bu süreçten etkilenen firmalardan biri de Konya’da faaliyet gösteren büyük bir yemek fabrikası oldu.