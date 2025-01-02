Türkiye'nin Ünlü Süt Markası Tamamen Kapandı: Artık Hiçbir Yerde Satılmayacak
30 yıllık süt ve süt ürünleri faaliyetlerini sonlandırdığını ve şirketini kapattığını duyuran Yıldızlar Akaryakıt İnşaat Tarım Ürünleri Limited Şirketi’nin sahibi İbrahim Yıldız, müşterilerinden helallik istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar Akaryakıt İnşaat Tarım Ürünleri Limited Şirketi’nin sahibi İbrahim Yıldız, 30 yıldır sürdürdüğü süt ve süt ürünleri ticaretine son verdiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Yıldız, şirketini kapatma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
30 YILLIK ŞİRKETİNİ KAPATTI
2024 yılının son gününde yaptığı paylaşımda Yıldız, süt toplama, soğutma ve pazarlama faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını belirtti. Açıklamasında, “Değerli müşterilerimiz, yaklaşık 30 yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğümüz süt ticaretimizi sonlandırma kararı aldık. Bu süre zarfında bize gösterdiğiniz güven ve destek için minnettarız. Ticari faaliyetlerimizde her zaman hak ve hukuka riayet etmeye çalıştık, ancak eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir” ifadelerini kullandı.
MÜŞTERİLERDEN HELALLİK İSTEDİ
Yıldız, açıklamasında müşterilerine teşekkür ederken helallik istedi. “Yıldızlar Akaryakıt olarak tüm müşterilerimize hakkımızı helal ediyoruz. Sizlerin de bize hakkınızı helal etmenizi temenni ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte yaşıyoruz” diyen Yıldız, 2025 yılının herkes için hayırlı bir yıl olmasını diledi.