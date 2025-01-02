Türkiye'nin Ünlü Süt Markası Tamamen Kapandı: Artık Hiçbir Yerde Satılmayacak

30 YILLIK ŞİRKETİNİ KAPATTI

2024 yılının son gününde yaptığı paylaşımda Yıldız, süt toplama, soğutma ve pazarlama faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını belirtti. Açıklamasında, “Değerli müşterilerimiz, yaklaşık 30 yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğümüz süt ticaretimizi sonlandırma kararı aldık. Bu süre zarfında bize gösterdiğiniz güven ve destek için minnettarız. Ticari faaliyetlerimizde her zaman hak ve hukuka riayet etmeye çalıştık, ancak eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir” ifadelerini kullandı.