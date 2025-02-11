Türkiye'nin Ünlü Kozmetik Devi İflastan Kurtuldu: Konkordato Sürecinden Çıktılar

ŞİRKETİN KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ

Hunca, konkordato süreci boyunca tüm zorluklara rağmen üretimini ve satışlarını devam ettirmeyi başardı. Şirket, alacaklılarına düzenli ödemeler yaparak güven tazeledi ve böylece konkordato sürecini başarıyla tamamladı. Konkordato sürecinin sona ermesiyle birlikte Hunca, yeni bir döneme adım attı. Şirket, yeniden yapılandırma süreci sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuştu ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.