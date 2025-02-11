Türkiye'nin Ünlü Kozmetik Devi İflastan Kurtuldu: Konkordato Sürecinden Çıktılar
Türkiye'nin ilk kozmetik firması olan Hunca Kozmetik, iflastan kurtuldu. Hunca, borçlarını düzenli bir şekilde ödeyerek daha kısa sürede konkordato sürecinden çıkmayı başardı.
Kaynak: Patronlar Kulisi
Türkiye'nin köklü kozmetik markalarından Hunca, 3 yıllık bir sürecin ardından konkordato sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Patronlar Kulisi’nden Ercan Öztürk’ün haberine göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini kabul ederek borçlarını 48 taksitte ödenmesine karar vermişti. Ancak Hunca, borçlarını düzenli bir şekilde ödeyerek daha kısa sürede konkordato sürecinden çıkmayı başardı.
İFLASTAN KURTULDU
1960'lı yıllarda kurulan ve Türkiye'nin ilk kozmetik firmalarından biri olan Hunca, 2021 yılında yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kalmıştı. Şirket, 150 milyon TL'yi aşan borç yükü altında ezilirken, mahkeme tarafından onaylanan konkordato planı sayesinde yeniden yapılandırma sürecine girmişti.
ŞİRKETİN KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ
Hunca, konkordato süreci boyunca tüm zorluklara rağmen üretimini ve satışlarını devam ettirmeyi başardı. Şirket, alacaklılarına düzenli ödemeler yaparak güven tazeledi ve böylece konkordato sürecini başarıyla tamamladı. Konkordato sürecinin sona ermesiyle birlikte Hunca, yeni bir döneme adım attı. Şirket, yeniden yapılandırma süreci sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuştu ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.
MAHKEME KARARI ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme süreci devam ederken şirket avukatları geçtiğimiz hafta konkordatodan feragat etmek için mahkemeye bir dilekçe sundu. İstanbul 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, dilekçeyi 10 Şubat 2025’te karara bağladı. Borçlarını kapatan şirketin konkordatodan feragatine karar verildi.
Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
Konkordato talep edenler Tunçer Hunca, Zeynep Hunca, Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi yönünden mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan davası nedeniyle; Konkordato talep edenler vekilinin davadan feragati nedeniyle mahkememizce verilen 25/01/2024 tarihli 2021/510-2024/44 E.K. sayılı konkordato projesinin tasdikine ilişkin kararın kaldırılmasına, kayyımın görevinin sonlandırılmasına karar verildiği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.