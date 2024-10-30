Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Binlerce Şubede Faaliyet Gösteriyordu

1957 yılında faaliyetlerine halı ve mobilya satışı gerçekleştirerek başlayan Emek Group, İstanbul ve Niğde merkezli üretimlerinde en büyük yükselişi kumaş sektörüyle yaşadı. Emek Kumaş’ın iflası, sadece bir şirketin iflası değil, aynı zamanda bir dönemin de sonunu işaret ediyor.