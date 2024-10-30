Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Binlerce Şubede Faaliyet Gösteriyordu
Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tekstil üreticilerinden biri olan Zara, Marks & Spencer, H&M gibi dünyaca ünlü markalara kumaş üreten tekstil devi iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M gibi dünya markalarına kumaş üreten Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden Emek Kumaş, 500 milyon TL’yi aşan borç yükü altında ezilerek iflas etti. Şirketin iflas etmesi, Türk tekstil sektöründe şok etkisi yarattı. Bakırköy 1. İcra Dairesi’nin resmi kararına göre, 1957’den beri faaliyet gösteren şirket, konkordato sürecinde yaşadığı mali sıkıntıları aşamadı. 65 yıllık kumaş üreticisi Emek Kumaş, konkordato sürecinin ardından iflas etti.
1957 yılında faaliyetlerine halı ve mobilya satışı gerçekleştirerek başlayan Emek Group, İstanbul ve Niğde merkezli üretimlerinde en büyük yükselişi kumaş sektörüyle yaşadı. Emek Kumaş’ın iflası, sadece bir şirketin iflası değil, aynı zamanda bir dönemin de sonunu işaret ediyor.
Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tekstil üreticilerinden biri olan şirketin kapanışı, sektörün geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu. Şirketin iflasında en büyük pay, Türkiye ekonomisindeki genel istikrarsızlık ve yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntılara ait olduğu belirtildi.
Şirketin iflası, Türk tekstil sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Sektörün küresel rekabette daha güçlü hale gelmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımların artırılması ve yeni pazarlara açılma gibi konularda acil adımlar atılması gerekiyor.