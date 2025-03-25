Türkiye’nin Tekstil Devi Büyük Çıkmaza Girdi: İflas Bayrağını Çekti! Tüm Faaliyetleri Durdu
Türkiye’nin tekstil firmalarından Kayseri merkezli YD Dokuma, girdiği çıkmaz sonrası ekonomik sürece dayanamayarak iflas bayrağını çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ettikten sonra iflas etti. Şirketin, daha önce aldığı geçici mühlet kararının ardından yaşanan gelişmeler, iflasla sonuçlandı.
3 AY MÜHLET VERİLMİŞTİ
YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirket için 3 ay geçici mühlet kararı vermiş, ardından firma için 2 ay ek mühlet tanınmıştı. Bu karar ile, firmaya tanınan süre 30 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.
Ancak, şirket bu süre zarfında finansal zorluklardan çıkamayarak iflas noktasına geldi.
KESİN İFLAS KARARI VERİLDİ
T.C. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 19 Mart 2025 tarihinde görülen davada, YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne iflas kararı verildi. Mahkeme, şirketin konkordato talebini ve geçici mühlet talebini reddederek, firma hakkında kesin iflas kararı aldı.