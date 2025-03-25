Türkiye’nin Tekstil Devi Büyük Çıkmaza Girdi: İflas Bayrağını Çekti! Tüm Faaliyetleri Durdu

3 AY MÜHLET VERİLMİŞTİ

YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirket için 3 ay geçici mühlet kararı vermiş, ardından firma için 2 ay ek mühlet tanınmıştı. Bu karar ile, firmaya tanınan süre 30 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

Ancak, şirket bu süre zarfında finansal zorluklardan çıkamayarak iflas noktasına geldi.