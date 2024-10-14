Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda

Emlak vergisi borçları, çeşitli yöntemlerle kolayca ödenebilir. Belediyeler, vatandaşlara online ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden borç miktarını öğrenip hızlıca ödeme yapma olanağı bulunuyor. Bunun yanı sıra, belediyelerin veznelerine giderek, posta çeki, banka havalesi veya EFT ile de ödemeler gerçekleştirilebilir.