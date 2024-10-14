Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda

Milyonlarca ev sahibine kötü haber geldi. Türkiye'nin tamamında uygulanacak olan düzenleme için geri sayım başladı. Tüm ev sahipleri bu parayı ödemek zorunda.

Kaynak: Haber Merkezi

Emlak Konut Konut Vergi
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Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda - Resim: 1

2024 emlak vergisi ödemelerinde son taksit için süre, Kasım ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Mülk sahiplerinin bu son tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor, çünkü geciken ödemelere ceza kesilecek.

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Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda - Resim: 2

Emlak vergisi borçları, çeşitli yöntemlerle kolayca ödenebilir. Belediyeler, vatandaşlara online ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden borç miktarını öğrenip hızlıca ödeme yapma olanağı bulunuyor. Bunun yanı sıra, belediyelerin veznelerine giderek, posta çeki, banka havalesi veya EFT ile de ödemeler gerçekleştirilebilir.

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Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda - Resim: 3

Emlak vergisinden muafiyet hakkına sahip bazı gruplar mevcut. Gelir sahibi olmayanlar, engelli bireyler, gaziler, şehit aileleri ve emekliler, bu muafiyetten yararlanabiliyor.

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Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda - Resim: 4

Ancak, muafiyet hakkından faydalanmak için ilgili belediyeye başvuruda bulunulması ve gerekli belgelerin sunulması gerekiyor. Aksi takdirde, muafiyet talep edilemez ve mükellefler vergi ödemek zorunda kalabilir.

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