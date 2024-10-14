Türkiye'nin Tamamında Uygulanacak: Tüm Ev Sahipleri Bu Parayı Ödemek Zorunda
Milyonlarca ev sahibine kötü haber geldi. Türkiye'nin tamamında uygulanacak olan düzenleme için geri sayım başladı. Tüm ev sahipleri bu parayı ödemek zorunda.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 emlak vergisi ödemelerinde son taksit için süre, Kasım ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Mülk sahiplerinin bu son tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor, çünkü geciken ödemelere ceza kesilecek.
Emlak vergisi borçları, çeşitli yöntemlerle kolayca ödenebilir. Belediyeler, vatandaşlara online ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden borç miktarını öğrenip hızlıca ödeme yapma olanağı bulunuyor. Bunun yanı sıra, belediyelerin veznelerine giderek, posta çeki, banka havalesi veya EFT ile de ödemeler gerçekleştirilebilir.
Emlak vergisinden muafiyet hakkına sahip bazı gruplar mevcut. Gelir sahibi olmayanlar, engelli bireyler, gaziler, şehit aileleri ve emekliler, bu muafiyetten yararlanabiliyor.
Ancak, muafiyet hakkından faydalanmak için ilgili belediyeye başvuruda bulunulması ve gerekli belgelerin sunulması gerekiyor. Aksi takdirde, muafiyet talep edilemez ve mükellefler vergi ödemek zorunda kalabilir.