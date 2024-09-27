Türkiye'nin Perakende Devi Getir Resmen Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Türkiye'nin perakende lojistik devi Getir, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company tarafından satın alındı. Rekabet Kurulu, Getir'in devrine onay verdi.
Kaynak: AA
Rekabet Kurulu, Getir Perakende Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasına izin verdi. Şirket, daha önce haziran ayında kamuoyuna yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu duyurmuştu.
Bu onayla birlikte, şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesi Mubadala tarafından devralınacak. Yeni yapılanmada Getir'in kurucuları azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek.
Getir’in e-ticaret ve mobilite gibi diğer iş kollarının kontrolü ise Getir kurucularında kalacak ve çoğunluk hisseleri de yine kuruculara geçecek.
Getir, 6 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, n11’deki hisselerini Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi'ne devretmişti. Şirketin yeni sahibi Serkan Borançılı, daha önce Türkiye'de faaliyet gösteren ancak kapatılan gittigidiyor.com’un yanı sıra Getir'in de kurucu ortakları arasında yer alıyor.