Türkiye'nin Meşhur Markalarındandı: 28 Yıl Sonra Konkordato İlan Etti

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Şubat 2024 tarihli ara kararıyla, firmaya tanınan 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024 tarihine kadar 6 ay uzatıldı. Şirketin konkordato kararının tasdikine ilişkin duruşma ve değerlendirilme tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.

Arka Halı, bu süreçte üretim ve ihracat kapasitesini korumayı hedefleyerek böyle bir adım attığını belirtti. Şirketin konkordato ilanı, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ekonomik krizin derinleştiğini ve diğer firmaların da benzer adımlar atabileceğini göstermiş oldu. Arka Halı'nın konkordato sürecini olumlu şekilde tamamlayıp, faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.