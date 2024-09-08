Türkiye'nin Meşhur Markalarındandı: 28 Yıl Sonra Konkordato İlan Etti
Türkiye'nin tanınmış markalarının konkordato kararlarına bir yenisi daha eklendi. Meşhur halı markalarından biri olan Arka Halı'nın, konkordato ilan ettiği bildirildi.
1996 yılından bu yana üretim yapan ve geniş bir ihracat ağına sahip olan firmanın, küresel ekonomik kriz ve tekstil sektöründeki zorluklar nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığı belirtildi.
Gaziantep merkezli Arka Halı'nın konkordato başvurusu, şirketin 28 yıllık geçmişinde yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Şubat 2024 tarihli ara kararıyla, firmaya tanınan 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024 tarihine kadar 6 ay uzatıldı. Şirketin konkordato kararının tasdikine ilişkin duruşma ve değerlendirilme tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
Arka Halı, bu süreçte üretim ve ihracat kapasitesini korumayı hedefleyerek böyle bir adım attığını belirtti. Şirketin konkordato ilanı, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ekonomik krizin derinleştiğini ve diğer firmaların da benzer adımlar atabileceğini göstermiş oldu. Arka Halı'nın konkordato sürecini olumlu şekilde tamamlayıp, faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.