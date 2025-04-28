Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle

"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, yaptığı açıklamada, Borusan Tedarik'in 52 yıllık köklü geçmişiyle sektöre büyük katkı sağladığını belirtti. Kafadar, "Borusan Tedarik’in küresel bir lojistik devinin parçası haline gelmesi, bizim için sadece bir şirket satışı değil, aynı zamanda Türkiye’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir. Grubumuz yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." dedi.

CEVA Logistics CEO’su Mathieu Friedberg ise Türkiye’yi stratejik büyüme pazarlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Friedberg, "Borusan Tedarik’in uzman kadrosu ve operasyonel yetkinlikleri, Türkiye’deki büyüme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak. CEVA olarak daha büyük, daha akıllı ve daha güçlü hale gelerek pazarda daha hızlı büyümeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Satış sürecinin Rekabet Kurulu'nun onayının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.