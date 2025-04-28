Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle
Borusan şirketlerinden Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.'nin Fransız denizcilik devi CMA CGM iştiraki CEVA Logictics'e 440 milyon dolar bedelle satışı için taraflar arasında sözleşme imzalandı. Satış süreci, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak.
Kaynak: AA
Borusan Grubu, önemli bir satış anlaşmasına imza attı. Grubun lojistik alanında faaliyet gösteren şirketi Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş., Fransız denizcilik devi CMA CGM’nin iştiraki CEVA Logistics tarafından satın alınıyor. 440 milyon dolarlık anlaşmaya ilişkin sözleşmeler imzalanırken, satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu'ndan onay bekleniyor.
Borusan Holding’den yapılan açıklamaya göre, Borusan Yatırım’ın %30,53 ve Borusan Holding’in %69,47 oranında hissedar olduğu şirketin tüm hisseleri CEVA Logistics’e devredilecek. Satış bedeli, kapanış aşamasında yapılacak olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre kesinleşecek.
BORUSAN LİMANI BORUSAN'DA KALACAK
Borusan Grubu'nun lojistik sektöründeki diğer önemli yatırımı olan Borusan Limanı ise grubun bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek.
170'TEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET VERİYOR
170'ten fazla ülkede 110 bin çalışanıyla hizmet sunan CEVA Logistics, 2024 yılında 18,3 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Kara, hava, deniz ve entegre lojistik hizmetlerinde dünya çapında güçlü bir konuma sahip olan şirket, bu satın almayla Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"
Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, yaptığı açıklamada, Borusan Tedarik'in 52 yıllık köklü geçmişiyle sektöre büyük katkı sağladığını belirtti. Kafadar, "Borusan Tedarik’in küresel bir lojistik devinin parçası haline gelmesi, bizim için sadece bir şirket satışı değil, aynı zamanda Türkiye’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir. Grubumuz yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." dedi.
CEVA Logistics CEO’su Mathieu Friedberg ise Türkiye’yi stratejik büyüme pazarlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Friedberg, "Borusan Tedarik’in uzman kadrosu ve operasyonel yetkinlikleri, Türkiye’deki büyüme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak. CEVA olarak daha büyük, daha akıllı ve daha güçlü hale gelerek pazarda daha hızlı büyümeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.
Satış sürecinin Rekabet Kurulu'nun onayının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.