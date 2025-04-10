Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Gebze’de 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren dev üretim tesisiyle dikkat çeken Polin Holding, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük tematik su eğlence sistemleri üreticileri arasında yer alıyor.

49 YILLIK DEV ŞİRKET

Polin’in temelleri, 1976 yılında Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş tarafından atıldı. 2013 yılında holdingleşen şirket, Polin Su Parkları, Funtastic Eğlence Parkları, Polin Akvaryumları, Safari Parkları ve Tasarım Stüdyosu gibi farklı alanlardaki markalarıyla sektördeki varlığını sürdürüyor.