Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı
Gebze merkezli su parkı devi Polin Holding, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Türkiye'nin en büyük su kaydırağı ve su parkı üreticilerinden biri olan dev şirkete 2 ay ek süre verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen su parkı üreticilerinden biri olan ve merkezi Gebze’de bulunan Polin Holding, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 118 ülkede 3 binden fazla projeye imza atan dev firma, mahkemeden geçici mühlet aldı.
MAHKEME 2 AY EK SÜRE VERDİ
Daha önce 3 aylık geçici mühlet alan Polin Holding ve bünyesindeki şirketlere, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 ay daha ek süre tanındı. Bu kapsamda geçici koruma altına giren şirketler arasında Polin Dış Ticaret A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş., Futuraform Kompozit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Polin Park Servis Hizmetleri A.Ş. yer alıyor. Ayrıca şirketin kurucusu Enver Pakiş’in yönetimdeki çocukları Barış Pakiş, Başar Pakiş ve Bilge Pakiş de geçici mühlet kararının kapsamına dahil edildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ
Gebze’de 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren dev üretim tesisiyle dikkat çeken Polin Holding, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük tematik su eğlence sistemleri üreticileri arasında yer alıyor.
49 YILLIK DEV ŞİRKET
Polin’in temelleri, 1976 yılında Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş tarafından atıldı. 2013 yılında holdingleşen şirket, Polin Su Parkları, Funtastic Eğlence Parkları, Polin Akvaryumları, Safari Parkları ve Tasarım Stüdyosu gibi farklı alanlardaki markalarıyla sektördeki varlığını sürdürüyor.
Tüm üretimini Türkiye’de gerçekleştiren Polin Holding, başta Fransa, Rusya, Çin, Fas ve Kuzey Makedonya olmak üzere birçok ülkede satış ve temsilcilik ofisleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütüyor. Konkordato sürecine giren şirketin geleceği, mahkemenin atayacağı konkordato komiserinin raporları doğrultusunda netlik kazanacak.