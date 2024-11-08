Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Birçok Ülkeye İhracat Yapıyordu

BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Günde 2 bin 800 kaz kesim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kaz üreticisi olan Anadolukaz, sadece ülke içi değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Katar gibi birçok ülkeye de ihracat yapıyordu. Yüksek protein içeriği ve lezzetiyle öne çıkan kaz eti, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyordu.