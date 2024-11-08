Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Birçok Ülkeye İhracat Yapıyordu
Türkiye'nin önde gelen kaz üreticisi Anadolukaz Et Entegre Tesisleri, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğinde. Aksaray merkezli şirketin, mahkeme tarafından verilen kesin mühlet süresinin 6 ay daha uzatılması, sektörde büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Sözcü
Türkiye'nin önde gelen kaz üreticisi Anadolukaz Et Entegre Tesisleri, ekonomik zorlukların pençesinde geleceği belirsiz bir dönemden geçiyor. Aksaray merkezli şirketin, mahkeme tarafından verilen kesin mühlet süresinin 6 ay daha uzatılması, sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirketin mali tablolarında beklenen iyileşme sağlanamaması durumunda iflas süreci başlayacak.
BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU
Günde 2 bin 800 kaz kesim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kaz üreticisi olan Anadolukaz, sadece ülke içi değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Katar gibi birçok ülkeye de ihracat yapıyordu. Yüksek protein içeriği ve lezzetiyle öne çıkan kaz eti, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyordu.
Ancak şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, beyaz et sektörünü de derinden etkiledi. Anadolukaz'ın konkordato başvurusu, sektördeki diğer firmaları da tedirgin etti. Sektörde yaşanan bu olumsuz gelişmeler, Türkiye'nin beyaz et üretim kapasitesinin uzun yıllar sonra ilk kez düşmesine neden oldu. Mahkeme, alacaklılara 7 günlük süre vererek kararına itiraz etme imkanı tanıdı. Bu süreçte Anadolukaz'ın alacaklıları, şirketin geleceği konusunda önemli bir rol oynayacak.
Sektör uzmanları, Anadolukaz'ın olası iflasının, beyaz et fiyatlarında artışa ve tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle ihracat pazarlarında önemli bir oyuncu olan Anadolukaz'ın yokluğu, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü zayıflatabilir.
Anadolukaz'ın yaşadığı sorunlar, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki yapısal sorunlara da işaret ediyor. Kredilere erişim zorluğu, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, sektördeki birçok işletmeyi olumsuz etkiliyor.