Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar
Her biri birbirinden başarılı birçok ünlü isim, kendi sektörlerinde kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor, kimi ise gayrimenkul sektörüne atılarak işlerini büyütüyor. İşte Türkiye'nin en zengin ünlüleri ve yatırımları...
Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların ve müzik dünyasının sevilen isimleri, kazançlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Kimileri bölüm başı kazançlarıyla, kimileri de konser başı ücretleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en zengin ünlülerinin kazançlarını nereye yatırdıkları merak konusu oldu. Her biri birbirinden başarılı birçok ünlü isim, kendi sektörlerinde kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor, kimi ise gayrimenkul sektörüne atılarak işlerini büyütüyor. İşte en zengin Türk ünlüler ve yatırımları...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ÜNLÜLERİ VE YATIRIMLARI
Ajda Pekkan: Türk pop müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan, 70 milyon dolara ulaşan servetiyle en zengin ünlüler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Lüks villalar ve köşklerle adından söz ettiren Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara malikanesini satışa çıkardı.
Ercan Kesal: Doktor olan oyuncu Ercan Kesal, Özel Okmeydanı Hastanesi'nin de kurucusu.
Yasemin Bozkurt: Televizyon programcısı Yasemin Bozkurt, Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik oteliyle dikkat çekiyor.
Serenay Sarıkaya: Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu söyleniyor. Kazancını gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Sarıkaya'nın, son dönemlerde Marmaris'e yatırım yapmayı planladığı konuşuluyor.
Emre Altuğ: Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı.
Hülya Avşar: Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Sarıyer'deki köşkü, Ayvalık'taki yazlığı, zeytin fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'daki dairesi, Riva'daki arazisi, Etiler'deki dairesi, Londra'daki rezidansı, lüks araçları ve bankadaki nakit parasıyla dudak uçuklatıyor.
Sibel Can: Şarkıcı Sibel Can, Beykoz'daki malikanesi, Nakkaştepe'deki villası, lüks araçları, Amerika'daki evleri ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Burak Özçivit: Oyuncu Burak Özçivit'in servetinin 70 milyon dolar olduğu söyleniyor. Özçivit, Bodrum Turgutreis'te 4 villa yaptırdı ve gayrimenkul yatırımlarına devam ediyor.
Bülent Ersoy: Sanatçı Bülent Ersoy'un gayrimenkul zengini olduğu ve 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olduğu söyleniyor.
Ebru Gündeş: Şarkıcı Ebru Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar yapıyor ve gayrimenkul portföyü de oldukça geniş.
Kıvanç Tatlıtuğ: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un servetinin 15 milyon dolar olduğu düşünülüyor.
Seda Sayan: Sunucu Seda Sayan, kazancını emlak yatırımlarıyla değerlendiriyor. Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı, Londra ve Miami'de evleri ve Bodrum'da 3 villası olduğu söyleniyor.