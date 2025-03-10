Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar

Ekranların ve müzik dünyasının sevilen isimleri, kazançlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Kimileri bölüm başı kazançlarıyla, kimileri de konser başı ücretleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en zengin ünlülerinin kazançlarını nereye yatırdıkları merak konusu oldu. Her biri birbirinden başarılı birçok ünlü isim, kendi sektörlerinde kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor, kimi ise gayrimenkul sektörüne atılarak işlerini büyütüyor. İşte en zengin Türk ünlüler ve yatırımları...