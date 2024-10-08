Türkiye'nin En Zengin İş Adamı İflas Etti: Devlet Hastanesinde Tedavi Görüyor
Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin iş adamı olan isim iflas etti şimdi ise devlet hastanesinde tedavi görüyor...
Bir dönem Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Asil Nadir, son günlerde yaşadığı zorlu süreçle gündeme geldi. Vestel’in kurucusu olan Nadir, sağlık sorunları nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görüyor.
EN ZENGİN 100 İŞ İNSANI ARASINA GİRDİ
Asil Nadir, ailesiyle birlikte Londra’ya taşındıktan sonra cash and carry modeliyle çalışan Wear Well adlı bir şirket satın alarak perakende sektörüne adım attı. Lefkoşa’ya döndüğünde ise tekstil alanında faaliyet göstermeye başladı. Ürettiği tekstil ürünlerini Orta Doğu pazarına sunan Nadir, 1980’lerde hisselerini satın aldığı şirkete yaptığı yatırımlarla İngiltere’nin en zengin 100 iş insanı arasına girmeyi başardı.
1985 yılında Türkiye'deki yatırımlarına başlayan Nadir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak Manisa’da yerli üretime katkıda bulundu. Zamanla Vestel, hem Türkiye hem de dünya genelinde önemli bir teknoloji şirketi haline geldi. Ancak, iş hayatındaki yükselişiyle paralel olarak yaşanan bazı hukuki süreçler, Nadir'in servetini kaybetmesine neden oldu.
DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ EDİLİYOR
Ancak son dönemde, 83 yaşındaki Asil Nadir’in sağlık durumu endişe verici bir hal aldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akciğer ve bağırsak sorunları nedeniyle tedavi gören Nadir, müşahede altında tutuldu.
ASİL NADİR KİMDİR?
Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Kıbrıs’ın Lefke şehrinde doğdu. Çocukluğu, Magosa'nın Maraş bölgesinde gazete satarak geçti. Ailesi, burada Maronit Eleni’nin evinde kiracı olarak yaşamaktaydı. Nadir’in iki kardeşi vardır; ablasının adı Meral, kız kardeşinin adı ise Bilge'dir. İlkokul eğitimini Gazi İlkokulu’nda tamamlayan Nadir, orta ve lise eğitimini de Kıbrıs'ta aldı. Babası, Kıbrıs’ta ilk otobüs şirketini kurarak aileye önemli bir ekonomik katkıda bulundu. Bu geçmiş, Nadir’in ilerideki iş yaşamındaki azminin ve girişimci ruhunun temellerini oluşturdu.