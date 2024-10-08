Türkiye'nin En Zengin İş Adamı İflas Etti: Devlet Hastanesinde Tedavi Görüyor

1985 yılında Türkiye'deki yatırımlarına başlayan Nadir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak Manisa’da yerli üretime katkıda bulundu. Zamanla Vestel, hem Türkiye hem de dünya genelinde önemli bir teknoloji şirketi haline geldi. Ancak, iş hayatındaki yükselişiyle paralel olarak yaşanan bazı hukuki süreçler, Nadir'in servetini kaybetmesine neden oldu.