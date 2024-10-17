Türkiye'nin En Zengin İlleri Açıklandı: Zirveyi O Şehir Kaptı

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 KENTİNİN LİSTESİ

10. MERSİN

209 milyar 33 milyon 536 bin TL

9. KONYA

210 milyar 878 milyon 525 bin TL

8. MUĞLA

211 milyar 376 milyon 926 bin TL

7. ADANA

236 milyar 144 milyon 441 bin TL

6. KOCAELİ

319 milyar 80 milyon 233 bin TL

5. BURSA

442 milyar 526 milyon 694 bin TL

4. ANTALYA

513 milyar 842 milyon 573 bin TL

3. İZMİR

848 milyar 34 milyon 420 bin TL

2. ANKARA

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

1. İSTANBUL

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL