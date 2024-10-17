Türkiye'nin En Zengin İlleri Açıklandı: Zirveyi O Şehir Kaptı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilerle birlikte, Türkiye'nin en zengin 10 kenti belli oldu. İşte en zengin 10 şehir...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat hesaplarına ilişkin güncel verilerini duyurdu. BDDK tarafından yayımlanan yeni veriler kapsamında, Türkiye'nin mevduat zengini illeri de ortaya çıkmış oldu. Peki Türkiye'nin en zengin 10 ili hangileri? İşte o liste...
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 KENTİNİN LİSTESİ
10. MERSİN
209 milyar 33 milyon 536 bin TL
9. KONYA
210 milyar 878 milyon 525 bin TL
8. MUĞLA
211 milyar 376 milyon 926 bin TL
7. ADANA
236 milyar 144 milyon 441 bin TL
6. KOCAELİ
319 milyar 80 milyon 233 bin TL
5. BURSA
442 milyar 526 milyon 694 bin TL
4. ANTALYA
513 milyar 842 milyon 573 bin TL
3. İZMİR
848 milyar 34 milyon 420 bin TL
2. ANKARA
2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
1. İSTANBUL
6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL