Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!

Ekonomist Dergisi, 2023 yılında Türkiye'nin en zengin 100 ailesini listeledi. Listede ilk 9 sıra değişmedi.

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 1

Ekonomist Dergisi, ‘En Zengin 100 Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.

Toplam servetlerine göre Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi şöyle:

1 23
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 2

6 milyar dolar üstü

1- Koç Ailesi - Koç Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 3

5-6 milyar dolar

2- Şevket Sabancı'nın Ailesi - Esas Holding

4-5 milyar dolar

3- Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding

4- Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding

3 23
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 4

3-4 milyar dolar

5- Tara Ailesi - Enka Holding

6- Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding

7- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding

4 23
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 5

2,5 milyar-3 milyar dolar

8- Murat Ülker - Kökler Holding

9- Özokur Ailesi - Üs Holding

10- Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding

11 - Doğan Ailesi - Doğan Holding

12 - Şahenk Ailesi - Doğuş Holding

13- Zorlu Ailesi - Zorlu Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 6

2-2,5 milyar dolar

14- Yazıcı Ailesi - Anadolu Grubu

15- Özilhan Ailesi - Anadolu Grubu

16- Kibar Ailesi - Kibar Holding

17- Tosyalı Ailesi - Tosyalı Holding

18 - Kocabıyık Ailesi - Borusan Holding

19 - Erman Ilıcak - Rönesans Grubu

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 7

1,5-2 milyar dolar

20- Mehmet Başaran - Habaş Grubu

21- Konukoğlu Ailesi - Sanko Holding

22- Yıldırım Ailesi - Yıldırım Holding

23- Ömer Sabancı - Densa Denizcilik

24- Çolakoğlu Ailesi - Çolakoğlu Grubu

25- Sevda-Serra Sabancı - Sabancı Holding

26- M. Latif Topbaş ve Ailesi - BİM

27- Gülçelik Ailesi - ENKA Holding

28- Turgay Ciner - Ciner Grubu

29- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding

30- Cemal Kalyoncu - Kalyon İnşaat

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 8

1-1,5 milyar dolar

31- Ahmet Çalık - Çalık Grubu

32- Demir Sabancı - Sedes Grubu

33- Küçük Ailesi - Taha Holding

34- Nihat Özdemir - Limak Grubu

35- Sezai Bacaksaz - Limak Grubu

36- Eren Ailesi - Eren Grubu

37- Torun Ailesi - Torun Holding

38- Lucien Arkas - Arkas Holding

39- Hamdi Akın - Akfen Grubu

40 Kurdoğlu Ailesi - Ata Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 9

750 milyon - 1 milyar dolar

41- Nezih Barut - Abdi İbrahim İlaç

42 - Esirgen Ailesi - Abdi İbrahim İlaç

43- Çarmıklı Ailesi - Nurol Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 10

44- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Grubu

45 - Alaton Ailesi - Alarko Holding

46 - Garih Ailesi - Alarko Holding

47- Yamantürk Ailesi - Güriş Holding

48 - Mehmet Emin Karamehmet - Çukurova Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 11

49 - Şefik Dizdar - Taha Holding

50 - Kazancı Ailesi - Aksa Enerji

51 - Altınbaş Ailesi - Altınbaş Holding

52 - Demet Sabancı Çetindoğan - Demsa Group

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 12

53 - İnan Kıraç - Kıraç Holding

54 - Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Grubu

55- Hüseyin Özdilek - Özdilek Grubu

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 13

56- Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu

57- Zafer Yıldırım - Orjin Grubu

58- Zafer Kurşun - Orjin Grubu

59- Aslan Ailesi - İçdaş

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 14

60 - Lodrik Ailesi - Enboy Tekstil

61- Berker Ailesi - Tekfen Holding

62- Gökyiğit Ailesi - Tekfen Holding

63- Akçadağlılar Ailesi - Tekfen Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 15

64- İbrahim Çeçen - IC Holding

65- Yahya Kiğılı - Hayat Holding

66- Boyner Ailesi - Boyner Holding

67- Aydın Ailesi - Turgut Aydın Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 16

500-750 milyon dolar

68- Orhan Ailesi - Orhan Holding

69- Kanatlı Ailesi- Eti Grubu

70- Demirören Ailesi - Demirören Holding

71- Raif Ali Dinçkök - Akkök Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 17

72- Ömer Dinçkök - Atlantik Holding

73- Nilüfer Dinçkök Çiftçi - Akkök Holding

74- Yalçın Sabancı - Yasa Holding

75- Öztürk Ailesi - Opet

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 18

76- Yaşar Ailesi - Yaşar Holding

77- Özaltın Ailesi - Özaltın Grubu

78- İsfendiyar Zülfikari - Zülfikarlar Grubu

79- Erdal Aksoy - Turcas Grubu

80- Hanefi Öksüz - Kipaş Grubu

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 19

81- Umur Üstünberk - Üstünberk Holding

82- Pak Ailesi - Pakmaya

83- Gürsel Ailesi - Kiska Holding

84- Gülay Ailesi - Gülaylar Grubu

85- Taşkent Ailesi - STFA

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 20

86- Vedat Aşçı - Astaş Holding

87- Hüseyin Aslan - YDA Grubu

88- Avni Çelik - Sinpaş Holding

89- Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Grubu

90- Kiler Ailesi - Kiler Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 21

91- Koloğlu Ailesi - Kolin İnşaat

92- Demet Mutlu - Trendyol

93- Evren Üçok - Trendyol

94- Fehmi Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding

95- Süleyman Çetinsaya - Artaş Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 22

96- Feridun Geçgel - Astor Enerji

97- Karamancı Ailesi - Orta Anadolu Tekstil

98- Nafi Güral - NG Grubu

99- Erikoğlu Ailesi - Erbakır

100- Fettah Tamince - Rixos

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! - Resim: 23
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