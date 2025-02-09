Türkiye'nin En Lüks Jeti Kimde? İşte İş Dünyasının Uçuş Tercihleri

ÖZEL JETLERDE ARTAN REKABET

Bu yıl, Rahmi Koç'un da beğenerek sipariş verdiği Falcon 6X ile gündeme geldi. Koç Holding iştiraki Setair filosuna eklenen bu jet, mevcut filodaki iki Agusta AW139 helikopteri, Cessna 208B Grand Caravan ve iki Falcon 8X'e katıldı. Falcon 6X'in gelişiyle birlikte, filodaki bir Falcon 8X'in elden çıkarılacağı belirtildi.

Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir de Falcon 6X için sipariş verenler arasında. Şu anda Falcon 7X kullanan Özdemir, yeni jetinin teslimatında yaşanan gecikmelerle ilgili Fransız üretici Dassault Falcon'un temsilcisi Alişan Soylu'ya baskı yaptığı biliniyor. COVID-19 sonrası tedarik zincirindeki aksamalar, sadece Özdemir'in değil, birçok iş insanının planlarını değiştirdi.