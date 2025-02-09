Türkiye'nin En Lüks Jeti Kimde? İşte İş Dünyasının Uçuş Tercihleri
Özel jetler, Türkiye'deki iş insanları arasında prestijin ve başarının bir simgesi olarak kabul ediliyor. Son dönemde bu alandaki rekabetin arttığı gözlemleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Haberaero'nun haberine göre, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, iş dünyasının en lüks ve en pahalı iş jetlerinden biri olan Gulfstream G700'ü satın aldı. Daha önce Gulfstream G650 modelini kullanan Aydınlar, yeni G700'ü bu yılın son çeyreğinde teslim aldı. 79 milyon dolarlık liste fiyatına sahip bu jet, 19 yolcu kapasitesi, geniş kabin alanı, Rolls-Royce Pearl 700 motorları ve Honeywell kokpiti ile öne çıkıyor. Aydınlar'ın pandemi döneminde aldığı G650'den sonra tercih ettiği G700, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.
ÖZEL JETLERDE ARTAN REKABET
Bu yıl, Rahmi Koç'un da beğenerek sipariş verdiği Falcon 6X ile gündeme geldi. Koç Holding iştiraki Setair filosuna eklenen bu jet, mevcut filodaki iki Agusta AW139 helikopteri, Cessna 208B Grand Caravan ve iki Falcon 8X'e katıldı. Falcon 6X'in gelişiyle birlikte, filodaki bir Falcon 8X'in elden çıkarılacağı belirtildi.
Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir de Falcon 6X için sipariş verenler arasında. Şu anda Falcon 7X kullanan Özdemir, yeni jetinin teslimatında yaşanan gecikmelerle ilgili Fransız üretici Dassault Falcon'un temsilcisi Alişan Soylu'ya baskı yaptığı biliniyor. COVID-19 sonrası tedarik zincirindeki aksamalar, sadece Özdemir'in değil, birçok iş insanının planlarını değiştirdi.
GULFSTREAM G700 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Liste fiyatı: 79 milyon dolar
Uzunluk: 33,48 metre
Yükseklik: 7,75 metre
Kabin uzunluğu: 17,35 metre
Kabin genişliği: 2,49 metre
Kabin yüksekliği: 1,91 metre
Yolcu kapasitesi: 19 kişi
Uyuma kapasitesi: 13 kişi
Bagaj hacmi: 5,52 metreküp
Maksimum hız: 956 km/s (Mach 0.90)
Maksimum menzil: 13.890 kilometre
Motor: 2 adet Rolls-Royce Pearl 700
FALCON 6X TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Liste fiyatı: 54 milyon dolar
Uzunluk: 25,68 metre
Kabin uzunluğu: 12,30 metre
Kabin genişliği: 2,58 metre
Yolcu kapasitesi: 12-16 kişi
Maksimum hız: 0,90 Mach
Maksimum menzil: 10.186 kilometre
Motor: 2 adet Pratt & Whitney Canada PW812D
Bu gelişmeler, Türkiye'deki iş dünyasının gökyüzündeki rekabetini daha da kızıştırarak, lüks ve konforun simgesi haline gelen özel jetlerde yeni bir dönemi başlatıyor.